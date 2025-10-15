Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki w centrum Warszawy

Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji
Przejścia dla pieszych przez ścieżki rowerowe
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Po wschodniej stronie alei Jana Pawła II – między rondem ONZ a aleją "Solidarności" – powstanie kilometrowy fragment drogi dla rowerów. Przybędzie zieleni za sprawą trzech parków kieszonkowych. Na realizację prac wykonawca ma osiem miesięcy.

W sierpniu Zarząd Dróg Miejskich poznał oferty w przetargu na przebudowę ścieżki rowerowej w alei Jana Pawła II. Wpłynęło pięć ofert, z których cztery mieściły się w zakładanym przez ZDM budżecie. Wykonawcą nowej drogi dla rowerów zostało konsorcjum firm Balzola oraz Lantania, które złożyło ofertę w wysokości nieco ponad 10,1 miliona złotych.

W alei Jana Pawła II powstanie ścieżka rowerowa
W alei Jana Pawła II powstanie ścieżka rowerowa
Źródło: ZDM Warszawa

Kilometr nowej ścieżki

Inwestycja w alei Jana Pawła II jest jedną z kilku, na które Warszawa zdobyła w ostatnim czasie dofinansowanie z Unii Europejskiej. "Jej kluczowym elementem jest budowa nowej drogi dla rowerów o szerokości 2,5 metra. Blisko kilometrowa trasa powstanie po wschodniej stronie alei, łącząc rondo ONZ z aleją 'Solidarności'" - wyjaśnili drogowcy.

Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji
Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji
Źródło: ZDM Warszawa

Wyniesione skrzyżowanie z Twardą

W granicach pasa drogowego alei Jana Pawła II przebudowana zostanie także ulica Twarda. Dostosowana zostanie do ruchu jednokierunkowego, który będzie się odbywał w kierunku zachód-wschód.

Na skrzyżowaniu obu ulic pojawi się wyniesione przejście i przejazd rowerowy. Nowa droga dla rowerów i chodniki zyskają również doświetlenie.

Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II przy Elektoralnej na wizualizacji
Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II przy Elektoralnej na wizualizacji
Źródło: ZDM Warszawa

Trzy parki kieszonkowe

Przybędzie również zieleni. W przestrzeni alei powstaną trzy parki kieszonkowe. Staną w nich nowoczesne ławki i metalowe siedziska. Całość dopełni zieleń ozdobna. Posadzone zostaną kwiaty, niskie krzewy, byliny oraz trawy. Pojawią się m.in. róże, hortensje, tulipany, geranium, liliowiec.

"Nawierzchnia z wielkoformatowych, białych płyt (100×50 cm) połączonych z wąskimi płytami w kolorze antracytu (80×10 cm), będzie łączyła się z zielenią bez tradycyjnych obrzeży" - opisał Zarząd Dróg Miejskich. Dwa z parków kieszonkowych powstaną między ulicą Grzybowską a Parkiem Mirowskim, a trzeci zlokalizowany będzie między ulicami Grzybowską a Twardą.

W alei Jana Pawła II powstanie ścieżka rowerowa
W alei Jana Pawła II powstanie ścieżka rowerowa
Źródło: ZDM Warszawa

Posadzonych zostanie 99 drzew. "Mają być nie tylko uzupełnieniem szpalerów istniejących, ale również stworzyć zupełnie nowe szpalery wzdłuż ciągów pieszych. Aleję Jana Pawła II będą ozdabiać m.in. platany, klony, jarzęby, wiśnie ptasie i piłkowane" - wyliczyli drogowcy.

Rowerem wzdłuż "wukadki". Trasa ma mieć ponad 20 kilometrów
Rowerem wzdłuż "wukadki". Trasa ma mieć ponad 20 kilometrów

Okolice

Meandrująca ścieżka

Aleja Jana Pawła II to jedna z głównych arterii Śródmieścia, łącząca jego północną i południową część. Umożliwia swobodne poruszanie się autem (sześć pasów), tramwajem lub pieszo. Jest także droga dla rowerów, ale w tym przypadku trudno mówić o komforcie, bo ścieżka meandruje.

Chcąc przejechać między Dworcem Centralnym a Arkadią zgodnie z przepisami, należy jechać raz wschodnią, raz zachodnią stroną alei. Od ronda Czterdziestolatka droga biegnie po obu stronach, ale za Grzybowską szlak po stronie wschodniej się urywa. Trzeba przejechać na zachodnią, którą można dojechać do Nowolipek - tam znów należy przeciąć aleję Jana Pawła II. Po tej stronie droga kończy się na Stawkach, co oznacza konieczność ponownego odbicia. Dopiero za rondem "Radosława" ścieżka jest obustronna.

Pawilony z kwiatami przed Halą Mirowską
Kwiaciarki ustąpią rowerzystom. Będzie konkurs na plac Mirowski
Najnowsze
Handel kwiatami przed Halą Mirowską
Kwiaciarze zostają przed Halą Mirowską. Nie ma pieniędzy na ścieżkę rowerową
Najnowsze
Brakujący fragment ścieżki po wschodniej stronie alei
Koniec z wjeżdżaniem w kwiaciarnię. Zbudują brakujący fragment ścieżki
Najnowsze

Lata obietnic i planowania

O pomysłach na załatanie dziury pomiędzy rondem ONZ a aleją "Solidarności" po stronie wschodniej piszemy co najmniej od siedmiu lat. W 2020 roku ówczesny wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski mówił nam, że udało się opracować trasę, które pozwoli zachować kwiaciarskie korso przed Halą Mirowską, ale projekt powędrował do szuflady, bo priorytetem były inwestycje w tzw. Nowe Centrum. Leżał w niej tak długo, że dwa lata temu drogowcy musieli wystąpić o pieniądze do radnych na jego uzupełnienie i aktualizację.

Jeśli po latach planowania uda się wreszcie uzupełnić ten fragment rowerowej infrastruktury, do wybudowania po wschodniej stronie zostanie jeszcze odcinek od alei "Solidarności" do Nowolipek - około 300 metrów trasy m.in. wzdłuż zagłębia kebabowego w pawilonach.

Trwają prace w kilku miejscach

Jak przypomniał ZDM, obecnie powstają drogi rowerowe w al. "Solidarności" (wraz z fragmentem ulicy Leszno), a także na ulicach Andersa i Marszałkowskiej. Rozpoczęła się także przebudowa ulicy Grzybowskiej, w ramach której powstanie droga dla rowerów.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM Warszawa

roweryInwestycje w WarszawieRemonty i utrudnienia w Warszawie
