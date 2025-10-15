Przejścia dla pieszych przez ścieżki rowerowe Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

W sierpniu Zarząd Dróg Miejskich poznał oferty w przetargu na przebudowę ścieżki rowerowej w alei Jana Pawła II. Wpłynęło pięć ofert, z których cztery mieściły się w zakładanym przez ZDM budżecie. Wykonawcą nowej drogi dla rowerów zostało konsorcjum firm Balzola oraz Lantania, które złożyło ofertę w wysokości nieco ponad 10,1 miliona złotych.

W alei Jana Pawła II powstanie ścieżka rowerowa Źródło: ZDM Warszawa

Kilometr nowej ścieżki

Inwestycja w alei Jana Pawła II jest jedną z kilku, na które Warszawa zdobyła w ostatnim czasie dofinansowanie z Unii Europejskiej. "Jej kluczowym elementem jest budowa nowej drogi dla rowerów o szerokości 2,5 metra. Blisko kilometrowa trasa powstanie po wschodniej stronie alei, łącząc rondo ONZ z aleją 'Solidarności'" - wyjaśnili drogowcy.

Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji Źródło: ZDM Warszawa

Wyniesione skrzyżowanie z Twardą

W granicach pasa drogowego alei Jana Pawła II przebudowana zostanie także ulica Twarda. Dostosowana zostanie do ruchu jednokierunkowego, który będzie się odbywał w kierunku zachód-wschód.

Na skrzyżowaniu obu ulic pojawi się wyniesione przejście i przejazd rowerowy. Nowa droga dla rowerów i chodniki zyskają również doświetlenie.

Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II przy Elektoralnej na wizualizacji Źródło: ZDM Warszawa

Trzy parki kieszonkowe

Przybędzie również zieleni. W przestrzeni alei powstaną trzy parki kieszonkowe. Staną w nich nowoczesne ławki i metalowe siedziska. Całość dopełni zieleń ozdobna. Posadzone zostaną kwiaty, niskie krzewy, byliny oraz trawy. Pojawią się m.in. róże, hortensje, tulipany, geranium, liliowiec.

"Nawierzchnia z wielkoformatowych, białych płyt (100×50 cm) połączonych z wąskimi płytami w kolorze antracytu (80×10 cm), będzie łączyła się z zielenią bez tradycyjnych obrzeży" - opisał Zarząd Dróg Miejskich. Dwa z parków kieszonkowych powstaną między ulicą Grzybowską a Parkiem Mirowskim, a trzeci zlokalizowany będzie między ulicami Grzybowską a Twardą.

W alei Jana Pawła II powstanie ścieżka rowerowa Źródło: ZDM Warszawa

Posadzonych zostanie 99 drzew. "Mają być nie tylko uzupełnieniem szpalerów istniejących, ale również stworzyć zupełnie nowe szpalery wzdłuż ciągów pieszych. Aleję Jana Pawła II będą ozdabiać m.in. platany, klony, jarzęby, wiśnie ptasie i piłkowane" - wyliczyli drogowcy.

Meandrująca ścieżka

Aleja Jana Pawła II to jedna z głównych arterii Śródmieścia, łącząca jego północną i południową część. Umożliwia swobodne poruszanie się autem (sześć pasów), tramwajem lub pieszo. Jest także droga dla rowerów, ale w tym przypadku trudno mówić o komforcie, bo ścieżka meandruje.

Chcąc przejechać między Dworcem Centralnym a Arkadią zgodnie z przepisami, należy jechać raz wschodnią, raz zachodnią stroną alei. Od ronda Czterdziestolatka droga biegnie po obu stronach, ale za Grzybowską szlak po stronie wschodniej się urywa. Trzeba przejechać na zachodnią, którą można dojechać do Nowolipek - tam znów należy przeciąć aleję Jana Pawła II. Po tej stronie droga kończy się na Stawkach, co oznacza konieczność ponownego odbicia. Dopiero za rondem "Radosława" ścieżka jest obustronna.

Lata obietnic i planowania

O pomysłach na załatanie dziury pomiędzy rondem ONZ a aleją "Solidarności" po stronie wschodniej piszemy co najmniej od siedmiu lat. W 2020 roku ówczesny wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski mówił nam, że udało się opracować trasę, które pozwoli zachować kwiaciarskie korso przed Halą Mirowską, ale projekt powędrował do szuflady, bo priorytetem były inwestycje w tzw. Nowe Centrum. Leżał w niej tak długo, że dwa lata temu drogowcy musieli wystąpić o pieniądze do radnych na jego uzupełnienie i aktualizację.

Jeśli po latach planowania uda się wreszcie uzupełnić ten fragment rowerowej infrastruktury, do wybudowania po wschodniej stronie zostanie jeszcze odcinek od alei "Solidarności" do Nowolipek - około 300 metrów trasy m.in. wzdłuż zagłębia kebabowego w pawilonach.

Trwają prace w kilku miejscach

Jak przypomniał ZDM, obecnie powstają drogi rowerowe w al. "Solidarności" (wraz z fragmentem ulicy Leszno), a także na ulicach Andersa i Marszałkowskiej. Rozpoczęła się także przebudowa ulicy Grzybowskiej, w ramach której powstanie droga dla rowerów.