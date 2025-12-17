Śmigłowiec LPR w Warszawie Źródło: Kontakt24/ Bartek

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na ulicy Puławskiej w pobliżu placu Unii Lubelskiej. - Dotyczyło zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty i pojazdu dostawczego. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że kierujący rowerem przejeżdżał przez skrzyżowanie po przejeździe rowerowym na czerwonym świetle - informuje Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodaje, rowerzysta został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z lądowania śmigłowca.

Lądowanie śmigłowca LPR przy placu Unii Lubelskiej Źródło: Bartek / Kontakt24

- Kierujący autem dostawczym był trzeźwy. Posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów - zaznacza Gontarek.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Warszawski Transport Publiczny ostrzegał, że w związku z zablokowanym przejazdem ulicą Waryńskiego autobusy linii 118, 119, 138, 167 i 168 zostały skierowane na objazdy. Chwilę przed godziną 13 powróciły one na swoje podstawowe trasy.

Potrącenie rowerzysty na Puławskiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

