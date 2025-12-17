Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Rowerzysta potrącony przez auto dostawcze. Śmigłowiec LPR lądował przed centrum handlowym

Lądowanie śmigłowca LPR przy placu Unii Lubelskiej
Śmigłowiec LPR w Warszawie
Źródło: Kontakt24/ Bartek
Rowerzysta został potrącony przez auto dostawcze w rejonie placu Unii Lubelskiej. Do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wstępne ustalenia policji wskazują, że do wypadku doszło na przejeździe dla rowerów.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na ulicy Puławskiej w pobliżu placu Unii Lubelskiej. - Dotyczyło zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty i pojazdu dostawczego. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że kierujący rowerem przejeżdżał przez skrzyżowanie po przejeździe rowerowym na czerwonym świetle - informuje Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodaje, rowerzysta został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z lądowania śmigłowca.

Lądowanie śmigłowca LPR przy placu Unii Lubelskiej
Lądowanie śmigłowca LPR przy placu Unii Lubelskiej
Źródło: Bartek / Kontakt24

- Kierujący autem dostawczym był trzeźwy. Posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów - zaznacza Gontarek.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Warszawski Transport Publiczny ostrzegał, że w związku z zablokowanym przejazdem ulicą Waryńskiego autobusy linii 118, 119, 138, 167 i 168 zostały skierowane na objazdy. Chwilę przed godziną 13 powróciły one na swoje podstawowe trasy.

Potrącenie rowerzysty na Puławskiej
Potrącenie rowerzysty na Puławskiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bartek / Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Magdalena Biejat potraktowana gazem
Policjant spryskał gazem posłankę Magdalenę Biejat. Akt oskarżenia
Śródmieście
Wypadek nagrała kamera monitoringu
Zatrzymał się na lewym pasie ekspresówki. Dramatyczne nagranie z wypadku
Okolice
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Stał na czerwonym świetle, inny kierowca zaczął do niego strzelać
Radom
Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Zajrzeli do walizki podróżnego z Tajlandii. Znaleźli ponad 24 kilogramy marihuany
Włochy
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
Organizator świątecznego jarmarku poprosił ochronę o większą czujność
Śródmieście
Kierowca seata uderzył w ścianę sklepu
W aucie więcej osób niż miejsc. Wjechali w sklep, kierowca pijany
Okolice
Zdarzenie drogowe na S8 w Michałowicach pod Warszawą
Zderzenie autobusu i dwóch samochodów na S8
Okolice
Niebezpieczna jazda kierowcy pod Ostrołęką
Niebezpieczny manewr, pięć tysięcy złotych mandatu i 10 punktów karnych
Okolice
26-latek został zatrzymany
Na widok policjantów przyspieszył. Pijany i bez prawa jazdy
Okolice
Pożar warsztatu w Sulejówku
Ogień w warsztacie samochodowym, 24 osoby musiały opuścić mieszkania
Okolice
Koleje Mazowieckie, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Będą zużywać mniej energii elektrycznej. Koleje Mazowieckie kupują nowe pociągi
Komunikacja
Akt oskarżenia przeciwko hodowcy indyków (zdj. ilustracyjne)
Odchody i osady składowane przy fermie. Hodowca indyków oskarżony
Okolice
Na wysokości miejscowości Nowa Wola doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów
Wypadek i duże utrudnienia na S7. Jeden z kierowców nieprzytomny
Okolice
Zderzenie w Dolinie Służewieckiej
Zderzenie z miejskim autobusem
Ursynów
Atak pseudokibiców na trasie S8
Atak pseudokibiców. Zajechali drogę autokarom, kierowcy z zarzutami
Okolice
Odszedł pies ratowniczy Arrow
"Bohater na czterech łapach" nie żyje
Katarzyna Kędra
Odpowie za próbę zabójstwa (zdj. ilustracyjne)
"Na miejscu zastali dwóch pokrwawionych mężczyzn"
Bielany
Poszukiwania wędkarza w powiecie zwoleńskim
Pijanego wędkarza szukało 50 strażaków i policjantów
Okolice
Zderzenie aut w alei Krakowskiej
"Samochód przewozu osób nie ustąpił pierwszeństwa"
Włochy
Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Wojskowy dron awaryjnie lądował na prywatnej posesji
Okolice
Korek na trasie S8
Zepsuty autobus i zderzenie trzech aut. Korek na S8
Żoliborz
37-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa został aresztowany
Odpowie za brutalny atak nożem
Torby z narkotykami przechowywał na balkonie
Trzy kilogramy narkotyków na balkonie
Wola
Zatrzymano pięć osób
Próbowali zmusić dewelopera, by przepisał na nich działkę wartą miliony
Śródmieście
Ktoś zbudował szałas z samosiewu sosen
Pościnał wierzchołki młodych sosen na szałas
Okolice
Kierowca wjechał w słup
Wjechał w słup, w jego aucie policjanci znaleźli narkotyki
Okolice
Szykuje się buspas z Łomianek do Warszawy
"Zielone światło" dla buspasa między Warszawą a Łomiankami
Dariusz Gałązka
Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety w wykopie na podwórku. 45-latek usłyszał zarzut zabójstwa
Okolice
Mężczyzna zgłosił kradzież i został zatrzymany
Zgłosił kradzież auta, został zatrzymany
Okolice
Wieczorny zator przy wyjeździe z Galerii Młociny
Doraźne zmiany, by nie powtórzył się paraliż. Mieszkańcy: nie naszym kosztem
Dariusz Gałązka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki