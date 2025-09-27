Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Rocznica utworzenia Państwa Podziemnego, przejazd rolkarzy i koncert

Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Trzaskowski: Państwo Podziemne było symbolem fenomenalnej organizacji
Źródło: TVN24
Na sobotę, 27 września zaplanowano uroczystości związane z 86. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tego samego dnia wieczorem odbędzie się również przejazd rolkarzy oraz impreza na Stadionie Narodowym. Należy spodziewać się utrudnień w ruchu i parkowaniu.

W sobotę przed pomnikami przy ulicy Chopina oraz u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej odbędą się uroczystości związane z 86. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Początek obchodów zaplanowano na godzinę 14.

Uroczystości rocznicowe

Polskie Państwo Podziemne zostało utworzone 27 września 1939 roku, działając na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Działała polska administracja, szkolnictwo, sądownictwo. Z tajnego nauczania korzystało milion młodych ludzi. W samej Generalnej Guberni działało 2 tys. szkół średnich. Studia ukończyło 10 tys. młodych ludzi. Wychodziła podziemna prasa, działały sądy, istniało też podziemne wojsko. Armia Krajowa, będąca jego zbrojnym ramieniem, w 1944 r. liczyła blisko 400 tys. żołnierzy. Prowadziła działania sabotażowe, wywiadowcze i dywersyjne.

W związku z uroczystościami przy ulicy Chopina oraz u zbiegu Matejki i Wiejskiej obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się i postoju wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Dodatkowo w godzinach od 8.00 do 17.00 ulica Matejki będzie zamknięta – pomiędzy Ambasadą Kanady a ulicą Wiejską.

Tego samego dnia, w godzinach 11.00-17.00, odbędzie się również zgromadzenie publiczne połączone z przemarszem. Jego uczestnicy przejdą sprzed budynku przy Kopernika 36/40 trasą: Świętokrzyska, Mazowiecka, Królewska, przez plac Piłsudskiego, Trębacka i Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy.

"Policjanci zabezpieczający wydarzenie mogą zdecydować o zamknięciu wybranych ulic dla ruchu" - poinformował stołeczny ratusz.

Przejazd rolkarzy

W sobotę odbędzie się ostatni w tym roku wieczorny przejazd rolkarzy. Tym razem do pokonania będzie około 15 kilometrów na łatwej trasie ulicami: Śródmieścia, Mokotowa, Ochoty i Woli.

Uczestnicy o godzinie 20.30 wyruszą sprzed pomnika Mikołaja Kopernika, a dalej pojadą między innymi ulicami: Królewską, aleją Jana Pawła II, aleją Niepodległości, Boboli, Wołoską, Racławicką, Żwirki i Wigury, Towarową, Okopową, aleją „Solidarności” i Marszałkowską. Przejazd zabezpieczą policjanci, którzy czasowo wstrzymają ruch na trasie rolkarzy i wrotkarzy.

Impreza na Stadionie Narodowym

Również w sobotę kolejna odsłona imprezy "Roztańczony PGE Narodowy". Najłatwiej na stadion dojechać metrem linii M2. Przy stadionie zatrzymują się również pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, a także autobusy i tramwaje.

Przed wydarzeniem, w godzinach 17.00-20.00, wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony. Dodatkowo, policjanci zabezpieczający wydarzenie mogą zdecydować także o zamknięciu innych ulic.

"Po koncercie z ruchu może zostać wyłączony także most Poniatowskiego i fragment Alej Jerozolimskich do ronda de Gaulle’a. Na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509, tramwaje linii 9 i 26, a także składy metra linii M2" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Utrudnienia w związku z niedzielnym maratonem

Od soboty od godziny 12.00 do niedzieli, do końca dnia, będzie zamknięta jezdnia ulicy Emilii Plater od Złotej w kierunku Świętokrzyskiej w związku z organizacją Maratonu Warszawskiego.

ZTM przekazał, że w noce z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek autobusy nocne będą kursowały inaczej w rejonie pętli przy Dworcu Centralnym i na ulicy Emilii Plater. Objazdami pojadą: N11, N13, N14, N16, N21, N31, N32, N33, N35, N38, N41, N44, N61, N63, N64, N71, N81, N83, N85, N88 i N91.

20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach
20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach

Autorka/Autor: dg

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

