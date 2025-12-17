Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Trzaskowski: rozpoczynamy projekt "Podziemna tarcza"

Metro w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Rafał Trzaskowski o projekcie "Podziemna tarcza"
Źródło: TVN24
Miasto Warszawa ma wspólnie ze strażą pożarną tak przystosować stacje metra, aby mogły się stać - w razie potrzeby - miejscem schronienia dla ponad 100 tysięcy osób. - Będziemy to uwzględniać również przy budowie nowych odcinków - zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W 2019 r. wojewoda mazowiecki nałożył na spółkę Metro Warszawskie obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Decyzja ta została niedawno zmieniona przez obecnego wojewodę.

Rafał Trzaskowski wyjaśnił, że w życie wchodzą rozporządzenia, które pozwalają samorządom wyznaczać miejsca schronienia. W Warszawie taką funkcję będzie pełnić metro. - Rozpoczynamy projekt "Podziemna tarcza" - powiedział Trzaskowski.

Schronienie dla 100 tysięcy osób

Prezydent Warszawy wskazał, że wspólnie ze strażą pożarną miasto przystosuje stacje metra tak, żeby cała infrastruktura mogła stać się miejscem schronienia dla ponad 100 tysięcy osób.

- Będziemy też wykorzystywać tak zwane pustki technologiczne w obrębie metra na magazyny niezbędne w sytuacjach kryzysowych, na przykład łóżek polowych, wody pitnej czy koców - dodał.

Przekazał, że tego typu miejsc jest w infrastrukturze metra całkiem sporo. - Dzięki współpracy z rządem będziemy mogli przygotowywać te miejsca i zadbać, żeby ta infrastruktura, która będzie chronić warszawiaków w sytuacjach kryzysowych, była jak najszybciej gotowa - zaznaczył, dodając, że oczywiście schrony też będą powstawać, lecz ich budowa trwa kilka lat.

- Będziemy to również uwzględniać przy budowie nowych stacji metra. Będziemy ten argument podnosić także przy negocjacjach z Unią Europejską, że dalsze finansowanie metra w Warszawie ma sens nie tylko ze względu na kwestie komunikacji publicznej i jej rozwoju, ale także ze względu na to, że są to miejsca, które mogą pełnić funkcję miejsc schronienia, a które nie potrzebują dużych nakładów i które można przystosować relatywnie szybko - powiedział prezydent Warszawy.

Metro warszawskie składa się z dwóch linii: M1 (21 stacji) i M2 (18 stacji) o łącznej długości około 41,5 kilometra.

Miała być "dokładna ewidencja schronów". To się raczej nie uda

Miała być "dokładna ewidencja schronów". To się raczej nie uda

Bartosz Żurawicz
"25 magazynów tylko w tym roku"

"25 magazynów tylko w tym roku"

TVN24
Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Metro Warszawskie
Obrona cywilna
