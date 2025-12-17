Trzaskowski: rozpoczynamy projekt "Podziemna tarcza"

Rafał Trzaskowski o projekcie "Podziemna tarcza" Źródło: TVN24

W 2019 r. wojewoda mazowiecki nałożył na spółkę Metro Warszawskie obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Decyzja ta została niedawno zmieniona przez obecnego wojewodę.

Rafał Trzaskowski wyjaśnił, że w życie wchodzą rozporządzenia, które pozwalają samorządom wyznaczać miejsca schronienia. W Warszawie taką funkcję będzie pełnić metro. - Rozpoczynamy projekt "Podziemna tarcza" - powiedział Trzaskowski.

Schronienie dla 100 tysięcy osób

Prezydent Warszawy wskazał, że wspólnie ze strażą pożarną miasto przystosuje stacje metra tak, żeby cała infrastruktura mogła stać się miejscem schronienia dla ponad 100 tysięcy osób.

- Będziemy też wykorzystywać tak zwane pustki technologiczne w obrębie metra na magazyny niezbędne w sytuacjach kryzysowych, na przykład łóżek polowych, wody pitnej czy koców - dodał.

Przekazał, że tego typu miejsc jest w infrastrukturze metra całkiem sporo. - Dzięki współpracy z rządem będziemy mogli przygotowywać te miejsca i zadbać, żeby ta infrastruktura, która będzie chronić warszawiaków w sytuacjach kryzysowych, była jak najszybciej gotowa - zaznaczył, dodając, że oczywiście schrony też będą powstawać, lecz ich budowa trwa kilka lat.

- Będziemy to również uwzględniać przy budowie nowych stacji metra. Będziemy ten argument podnosić także przy negocjacjach z Unią Europejską, że dalsze finansowanie metra w Warszawie ma sens nie tylko ze względu na kwestie komunikacji publicznej i jej rozwoju, ale także ze względu na to, że są to miejsca, które mogą pełnić funkcję miejsc schronienia, a które nie potrzebują dużych nakładów i które można przystosować relatywnie szybko - powiedział prezydent Warszawy.

Metro warszawskie składa się z dwóch linii: M1 (21 stacji) i M2 (18 stacji) o łącznej długości około 41,5 kilometra.

