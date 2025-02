Posłuchaj Wstrzymaj Szef MSWiA o zwalczaniu przestępczości cudzoziemców

Naszym zadaniem jest zdusić w zalążku każde ewentualne źródło niebezpieczeństwa dla Warszawy i szerzej dla Polski. Ważne jest, by wysłać klarowny sygnał: zero tolerancji dla cudzoziemców, którzy wchodzą w konflikt z prawem - powiedział na konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z danych policji wynika, że w ubiegłym roku obcokrajowcy stanowili pięć procent wszystkich podejrzanych o popełnienie przestępstwa w Polsce.

We wtorek minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkali się ze służbami. Tematem ich rozmów było współdziałanie w prowadzeniu działań przeciwko przestępczości zorganizowanej. Jak poinformował szef MSWiA, w spotkaniu udział wzięli komendant główny policji, komendant główny straży granicznej, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i przedstawiciele Urzędu do spraw Cudzoziemców.

- Kilka dni temu prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę na kwestie grup przestępczych działających w Warszawie. Największe aglomeracje są w największym stopniu zagrożone przestępczością wszelaką, ale także dotyczy to tych przestępstw, które popełniają obcokrajowcy. Chcę zapewnić, że dla policji i innych służb – straży granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest to absolutnie priorytet, potwierdzany na kolejnych odprawach przy stawianiu zadań - podkreślił Siemoniak.

- Nie możemy pozwolić na to, żeby zorganizowane grupy przestępcze składające się z obcokrajowców burzyły porządek publiczny i zmniejszały stopień bezpieczeństwa - dodał.

Pięć procent przestępstw popełniali obcokrajowcy

Jak poinformował szef MSWiA, według policyjnych statystyk, wśród wszystkich podejrzanych o przestępstwa popełnione w Polsce w roku 2024 obcokrajowcy stanowili pięć procent. - Ta liczba jest dostatecznie duża, aby zajmować się tym w sposób szczególny - ocenił Siemoniak.

Minister wskazał, że wśród cudzoziemców wchodzących w konflikt z prawem jest wiele osób narodowości gruzińskiej. - Statystycznie, proporcjonalnie liczba popełnianych przez nich przestępstw jest dość wysoka. Według policji to są te najgroźniejsze grupy przestępcze, które działają brutalnie - wyjaśnił.

- Miejmy świadomość tego, że przez ostatnie 15 lat liczba cudzoziemców w Polsce wzrosła ze 100 tysięcy do trzech milionów. W tej liczbie dwa miliony stanowią obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do pracy przed wojną i ci, którzy są uchodźcami wojennymi. Skala wyzwań dla wszelakich służb jest ogromna - mówił minister.

Deklarował także wsparcie dla samorządów w walce z przestępczością. - Zrobimy wszystko wspólnie, by ulice były bezpieczne, żeby przestępczość zorganizowania i porachunki w Polsce nie miały miejsca - zadeklarował.

Konferencja Rafała Trzaskowskiego i Tomasza Siemoniaka Źródło: PAP/Piotr Nowak

Jak stolica walczy ze zorganizowaną przestępczością?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyznał, że w ostatnim czasie władze miasta odbierały raporty wskazujące na wzrost przestępczości w Warszawie będącej udziałem cudzoziemców.

- Bezpieczeństwo jest dla nas wszystkich najważniejsze - podkreślił. - Współpracujemy z policją, dopłacamy do wspólnych patroli, kupujemy sprzęt, razem wzmacniamy (bezpieczeństwo - red.) w ramach programu Warszawa chroni nasz monitoring i Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - wyliczał Trzaskowski.

Jak dodał, "cieszy go, że rząd twardo reaguje na sygnały i nie dopuszcza, by tego typu przestępczość mogła się odrodzić".

- W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z deportacjami 1080 osób, więc państwo działa, a my współpracujemy ze wszystkimi służbami i nadal będziemy działać. - Naszym zadaniem jest zdusić w zalążku każde ewentualne źródło niebezpieczeństwa dla Warszawy i szerzej dla Polski. Ważne jest, by wysłać klarowny sygnał: zero tolerancji dla cudzoziemców, którzy wchodzą w konflikt z prawem - mówił prezydent stolicy.

Poinformował także, że miasto wspólnie z policją rozpoczęło kontrole wszystkich przewoźników. Przy tej okazji też są wykrywani cudzoziemcy, którzy nie mają odpowiednich dokumentów lub wchodzą w konflikt z prawem - sprecyzował.

- Mimo że Warszawa jest bezpieczna, bardzo nam zależy, by przeciwdziałać zagrożeniom - dodał.