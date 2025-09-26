Konflikt liderów? "Odebranie tlenu" konkurencji? Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją

Potapowicz: nie potrafiliśmy argumentacją trafić do mieszkańców Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Warszawscy radni Koalicji Obywatelskiej nie chcieli poprzeć nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Ich decyzja zadziwiła opinię publiczną, a argumenty nie przekonały opozycji i mieszkańców. Zaczęły mnożyć się spekulacje o ukrytych motywacjach, partyjnych rozgrywkach i politycznych antypatiach.

Czworo radnych klubu KO - Anna Auksel-Sekutowicz, Jarosław Jóźwiak, Paweł Lech i Sławomir Potapowicz - zgodziło się odpowiedzieć na pytania o powody takiego obrotu sytuacji.

Swoimi opiniami podzielili się z nami również radni opozycji: Agata Diduszko-Zyglewska (Lewica), Jan Mencwel (Miasto Jest Nasze) i Filip Frąckowiak (Prawo i Sprawiedliwość).

Nie milkną echa ubiegłotygodniowej sesji Rady Warszawy, podczas której radni Koalicji Obywatelskiej odrzucili pomysł nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Projekt uchwały autorstwa prezydenta Rafała Trzaskowskiego został przez niego w ostatniej chwili wycofany. W zamian pojawiło się stanowisko rady, zakładające przygotowanie Warszawskiego Programu Bezpiecznej Nocy. Jednym z jego elementów ma być pilotaż nocnej ciszy alkoholowej w dwóch arbitralnie wybranych dzielnicach: Śródmieściu i Pradze Północ.