Śródmieście

Konflikt liderów? "Odebranie tlenu" konkurencji? Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją

|
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Potapowicz: nie potrafiliśmy argumentacją trafić do mieszkańców
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
- Myślę, że żaden i żadna z nas w Koalicji Obywatelskiej nie był szczęśliwy z rozwoju tej sytuacji. Nie potrafiliśmy zupełnie argumentacją trafić do mieszkańców i do opinii publicznej - mówi radny Sławomir Potapowicz o sesji Rady Warszawy, podczas której odrzucono nocny zakaz sprzedaży alkoholu w mieście. Dlaczego prezydent nie przekonał radnych do poparcia tego pomysłu? Czy stał za tym polityczny konflikt między liderami partii? A może chodziło o odebranie sprawczości Lewicy i ruchom miejskim? Te pytania zadaliśmy reprezentantom wszystkich klubów w radzie miasta.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Warszawscy radni Koalicji Obywatelskiej nie chcieli poprzeć nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Ich decyzja zadziwiła opinię publiczną, a argumenty nie przekonały opozycji i mieszkańców. Zaczęły mnożyć się spekulacje o ukrytych motywacjach, partyjnych rozgrywkach i politycznych antypatiach.
  • Czworo radnych klubu KO - Anna Auksel-Sekutowicz, Jarosław Jóźwiak, Paweł Lech i Sławomir Potapowicz - zgodziło się odpowiedzieć na pytania o powody takiego obrotu sytuacji.
  • Swoimi opiniami podzielili się z nami również radni opozycji: Agata Diduszko-Zyglewska (Lewica), Jan Mencwel (Miasto Jest Nasze) i Filip Frąckowiak (Prawo i Sprawiedliwość).

Nie milkną echa ubiegłotygodniowej sesji Rady Warszawy, podczas której radni Koalicji Obywatelskiej odrzucili pomysł nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Projekt uchwały autorstwa prezydenta Rafała Trzaskowskiego został przez niego w ostatniej chwili wycofany. W zamian pojawiło się stanowisko rady, zakładające przygotowanie Warszawskiego Programu Bezpiecznej Nocy. Jednym z jego elementów ma być pilotaż nocnej ciszy alkoholowej w dwóch arbitralnie wybranych dzielnicach: Śródmieściu i Pradze Północ.

Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
