W środę śródmiejscy radni zajmowali się projektem uchwały Rady Warszawy w sprawie pilotażowego programu nocnej ciszy alkoholowej na terenie dzielnicy. Śródmiejska Komisja Bezpieczeństwa zaopiniowała go pozytywnie. Następnie za wydaniem takiej opinii jednogłośnie opowiedziała się rada dzielnicy. Za były 23 osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu, ani nie zagłosował przeciw. Nie było również dyskusji w tej sprawie.

Nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu ma obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie Śródmieścia od 22.00 do 6.00. Nie będzie obejmowało wyłącznie lokali gastronomicznych.

Pilotażem programu objęta zostanie także Praga Północ. Radni dzielnicowi we wtorek, 7 października pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Warszawy w tej sprawie.

Rada Warszawy zdecyduje o pilotażu

Podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy zapadnie ostateczna decyzja dotycząca wdrożenia pilotażu programu w Śródmieściu i na Pradze Północ.

W uzasadnieniu projektów uchwał Rady Warszawy wskazano, że w raporcie z przeprowadzonych konsultacji pojawiały się głosy mieszkańców, żeby najpierw wprowadzić ograniczenia właśnie w tych dwóch dzielnicach, a później sukcesywne powiększać na całe miasto.

Zaznaczono również, że wiele innych miast najpierw wprowadzało ograniczenie na terenie wybranych dzielnic czy osiedli. Zrobiły tak np. Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i Gdańsk. Część z tych miast zdecydowała o późniejszym rozszerzeniu strefy objętej ograniczeniem na kolejne dzielnice lub całe miasto.

Zgodnie z poprawkami wniesionymi przez prezydenta stolicy, nocna prohibicja w dwóch dzielnicach zacznie obowiązywać po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, czyli najprawdopodobniej od listopada.

Na czwartkowej sesji radni wysłuchają także informacji prezydenta Warszawy w sprawie działań podjętych w celu poprawy nocnego bezpieczeństwa warszawiaków w kontekście nocnej sprzedaży alkoholu.

Nie chcieli nocnej ciszy alkoholowej w całym mieście

W połowie września radni Koalicji Obywatelskiej odrzucili pomysł nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Projekt uchwały autorstwa prezydenta Rafała Trzaskowskiego został przez niego w ostatniej chwili wycofany z porządku obrad. W zamian pojawiło się stanowisko rady, zakładające przygotowanie Warszawskiego Programu Bezpiecznej Nocy. Jednym z jego elementów jest pilotaż nocnej ciszy alkoholowej w dwóch arbitralnie wybranych dzielnicach.

Taki obrót spraw oburzył radnych opozycji i wielu mieszkańców. Wiceprezydent Jacek Wiśnicki (Polska 2050) w proteście podał się do dymisji. Zdumienie wywołał też brak poparcia pomysłu prezydenta przez radnych wywodzących się z tego samego środowiska politycznego.

