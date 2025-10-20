Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Próba podpalenia biura PO. Zatrzymano 44-latka

Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Zatrzymany za "próbę podpalenia budynku"
Źródło: TVN24
Policja zatrzymała 44-letniego mężczyznę, którego podejrzewa o próbę podpalenia biura Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Jak ustalono, ten sam mężczyzna miał wcześniej grozić premierowi Donaldowi Tuskowi.

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 15 przed kamienicą przy ulicy Wiejskiej 12A. Mieszczą się tam między innymi siedziba Platformy Obywatelskiej i kawiarnia Czytelnik. Budynek ten znajduje się w bliskiej odległości Sejmu, w centrum stolicy.

Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Zatrzymano 44-latka. "Czynności w toku"

W poniedziałek policja poinformowała, że zatrzymała mężczyznę, które uznaje za sprawcę.

"Tak szybkie zatrzymanie mężczyzny to efekt zaangażowania i wytężonej pracy operacyjnej wielu policjantów. To oraz wnikliwa analiza innych zdarzeń doprowadziły do przełomu w tej sprawie" - podała Komenda Stołeczna Policji na portalu X.

"Zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego. Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa Premiera Donalda Tuska. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności w toku" - poinformowała warszawska policja.

Jak doprecyzował na antenie TVN24 aspirant Kamil Sobótka z KSP, mężczyzna może usłyszeć zarzuty dotyczące gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia z artykułu 288 paragraf 1 Kodeksu karnego i artykułu 160 paragraf 1 Kodeksu karnego.

Butelka rozbita przed drzwiami

Według świadków, dwóch mężczyzn miało przyjść z butelkę wypełnioną nieznaną substancją. Próbowali ją podpalić i rzucić w drzwi, wykrzykiwali hasła wymierzone w Platformę Obywatelską. Zareagował świadek, który odepchnął mężczyznę z butelką. Rozbiła się ona przed wejściem do kawiarni, a napastnicy uciekli. Efektem były osmolone drzwi i rozbite szkło. Nikomu nic się nie stało.

Incydent niedaleko Sejmu
Incydent przy siedzibie PO przy Wiejskiej
Incydent przy siedzibie PO przy Wiejskiej
Źródło: TVN24
Incydent przy siedzibie PO przy Wiejskiej
Incydent przy siedzibie PO przy Wiejskiej
Źródło: TVN24
Incydent przy siedzibie PO przy Wiejskiej
Incydent przy siedzibie PO przy Wiejskiej
Źródło: TVN24
Incydent przy siedzibie PO przy Wiejskiej
Incydent przy siedzibie PO przy Wiejskiej
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk, dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
Czytaj także:
Shiori Kuwahara
Zagra troje pianistów, potem jury ogłosi wyniki
TVN24
Michał Krupa
"Michał podjął w życiu tylko jedną złą decyzję, wsiadł do tego auta"
Klaudia Ziółkowska
Wizualizacja pawilonu Muzeum Powstania Warszawskiego od Towarowej
O rozbudowę zabiegali od lat. Pieniądze zapewnione, oferta wybrana
Piotr Bakalarski
imageTitle
Obrońca bawił się w bramkarza. Kolejna porażka Legii
EUROSPORT
Profesor Adam Strzembosz
Pogrzeb profesora Adama Strzembosza. Spocznie na Powązkach
Praga Południe
Przebudowa południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
Koniec betonowania wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
Praga Południe
Półtonowa dynia
Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko i szczęście"
METEO
Kolizja w alei Prymasa Tysiąclecia
Auto na boku. Zderzenie podczas "nieprawidłowej zmiany pasa"
Wola
Policja zatrzymała 19-latka podejrzanego o rozbój
Porwanie 21-latka. Dręczyli go, ostrzelali z pistoletu na kulki
Okolice
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Pijany jechał z synem. Wpadł przez prędkość
Okolice
Dachowanie na Wisłostradzie
Auto rosyjskiej ambasady dachowało na Wisłostradzie
Piotr Alexewicz podczas XIX Konkursu Chopinowskiego
Finał Konkursu Chopinowskiego. Wieczorem koncert jedynego Polaka
Śródmieście
Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim (wizualizacja)
Siedem firm chce projektować tramwaj z Woli do Dworca Zachodniego
Wola
Wypadek z udziałem radiowozu, Warszawa
Jechali do uczestników głośnej imprezy, rozbili się na skrzyżowaniu. Ranni policjanci
TVN24
Strażnicy miejscy przyłapali kobietę korzystającą z karty parkingowej zmarłej matki
Użyła karty parkingowej zmarłej matki. Podczas kontroli zdradził ją jeden szczegół
Praga Południe
Odsłonięcie tablicy pamięci Ireny Sendlerowej na Ochocie
Nowa tablica pamięci Ireny Sendlerowej. "Dobro, które uczyniła trwa nadal"
Ochota
Leoś został zagryziony przez agresywnego psa
Kilka osób próbowało powstrzymać atakującego psa. Leoś nie żyje
Praga Południe
Młody kierowca driftował na parkingu
Popisywał się driftem. Policjanci "nagrodzili" go mandatem
Okolice
Piotr Alexewicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Finał XIX Konkursu Chopinowskiego. W sobotę pierwsze koncerty
Śródmieście
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
W weekend dwa uliczne biegi
Rembertów
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek na hulajnodze elektrycznej potrącił 90-latkę na chodniku
Okolice
Pościg ulicami Wyszkowa
Pościg ulicami Wyszkowa. Kierowca po narkotykach i bez uprawnień
Okolice
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Po deszczu ta ulica zmienia się w rozlewisko. Wreszcie ją przebudują
Białołęka
Zderzenie na Grochowskiej
Wbił się w auto dostawcze
Praga Południe
Drogowcy usuwają nielegalne stragany
"Nielegalne stragany będą usuwane z pełną determinacją"
Wola
Niemka zakłócała porządek na pokładzie samolotu
Zakłócała porządek w czasie lotu. Wyprowadzili ją i ukarali
Włochy
Policja zatrzymała 36-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ojciec nie żyje, matka w szpitalu, syn zatrzymany
Okolice
Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Incydent przed siedzibą biura PO w pobliżu Sejmu
Śródmieście
Grób rodziny Fryderyka Chopina na Starych Powązkach w remoncie
Grób rodziców Chopina pod folią? Sprawdziliśmy
Jeden z zatrzymanych
Zmarł po brutalnym pobiciu, sprawcy podpalili dom żeby zatrzeć ślady
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki