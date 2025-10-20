Próba podpalenia biura PO. Zatrzymano 44-latka

Zatrzymany za "próbę podpalenia budynku" Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 15 przed kamienicą przy ulicy Wiejskiej 12A. Mieszczą się tam między innymi siedziba Platformy Obywatelskiej i kawiarnia Czytelnik. Budynek ten znajduje się w bliskiej odległości Sejmu, w centrum stolicy.

Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Zatrzymano 44-latka. "Czynności w toku"

W poniedziałek policja poinformowała, że zatrzymała mężczyznę, które uznaje za sprawcę.

"Tak szybkie zatrzymanie mężczyzny to efekt zaangażowania i wytężonej pracy operacyjnej wielu policjantów. To oraz wnikliwa analiza innych zdarzeń doprowadziły do przełomu w tej sprawie" - podała Komenda Stołeczna Policji na portalu X.

"Zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego. Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa Premiera Donalda Tuska. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności w toku" - poinformowała warszawska policja.

Jak doprecyzował na antenie TVN24 aspirant Kamil Sobótka z KSP, mężczyzna może usłyszeć zarzuty dotyczące gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia z artykułu 288 paragraf 1 Kodeksu karnego i artykułu 160 paragraf 1 Kodeksu karnego.

Butelka rozbita przed drzwiami

Według świadków, dwóch mężczyzn miało przyjść z butelkę wypełnioną nieznaną substancją. Próbowali ją podpalić i rzucić w drzwi, wykrzykiwali hasła wymierzone w Platformę Obywatelską. Zareagował świadek, który odepchnął mężczyznę z butelką. Rozbiła się ona przed wejściem do kawiarni, a napastnicy uciekli. Efektem były osmolone drzwi i rozbite szkło. Nikomu nic się nie stało.

Incydent niedaleko Sejmu Incydent przy siedzibie PO przy Wiejskiej Źródło: TVN24 Incydent przy siedzibie PO przy Wiejskiej Źródło: TVN24 Incydent przy siedzibie PO przy Wiejskiej Źródło: TVN24 Incydent przy siedzibie PO przy Wiejskiej Źródło: TVN24

