Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Rowerem pod prąd na Wisłostradzie

Pijany rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdj. ilustracyjne)
Suwałki. Rowerzyści wjechali na drogę ekspresową. Zatrzymała ich policja
Źródło: KMP Suwałki 
To zdarzenie mogło skończyć się tragicznie. Strażnicy miejscy zatrzymali rowerzystę, który jechał pod prąd Wisłostradą w kierunku Gdańska. - Takie zachowanie, w połączeniu z alkoholem, to skrajnie niebezpieczne naruszenie zasad ruchu drogowego - napisali w komunikacie.

W piątek około godziny 14 patrol straży miejskiej prowadził rutynową kontrolę ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie. Na Wisłostradzie, na wysokości alei 3 Maja, funkcjonariusze zauważyli mężczyznę jadącego rowerem w przeciwnym kierunku do obowiązującego ruchu.

"Poważne zagrożenie"

"Taki sposób przemieszczania się po jednej z najbardziej ruchliwych arterii stolicy stanowi poważne zagrożenie zarówno dla rowerzysty, jak i kierowców. Wisłostrada jest drogą, na której obowiązuje wysoka prędkość pojazdów, a rower jadący pod prąd może doprowadzić do poważnego wypadku" - przypomniała straż miejska.

Dlatego strażnicy podjęli interwencję i nakazali mężczyźnie, aby zatrzymał się. "Podczas legitymowania wyczuli od niego woń alkoholu. Rowerzysta przyznał, że około dwie godziny wcześniej wypił dwa piwa. Na miejsce wezwano patrol policji, który przejął dalsze czynności. Badanie alkomatem wykazało, że rowerzysta miał w organizmie blisko 0,2 promila alkoholu" - podsumowali strażnicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policja zatrzymała pijanego rowerzystę. Miał blisko cztery promile alkoholu

Policja zatrzymała pijanego rowerzystę. Miał blisko cztery promile alkoholu

Okolice
Rowerzysta wjeżdża pod tramwaj na czerwonym świetle. Nagranie

Rowerzysta wjeżdża pod tramwaj na czerwonym świetle. Nagranie

Wola

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Straż miejska
Czytaj także:
10 listopada urzędnicy mają wolne (zdj. ilustracyjne)
W poniedziałek zamknięte będą urzędy. Z jednym wyjątkiem
Śródmieście
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Uciekał przed policjantami, w aucie była jego 7-letnia córka. Usłyszał zarzuty
Okolice
Księgi odzyskane przez policjantów
Skradzione z biblioteki uniwersyteckiej cenne księgi trafiły do Rosji. Nowe informacje
Śródmieście
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli do niej listę kolejkową. Ładowarka do elektryków się popsuła
Okolice
Wypadek na S8 w Wypędach
Zderzenie czterech samochodów na S8. Dwie osoby w szpitalu.
Okolice
Oskarżony Dorian S.
Zgwałcił i udusił Lizę w centrum Warszawy. Prawomocny wyrok
Śródmieście
Skrzyżowanie Alej Jerozolimskich i Regulskiej
Rozbudują Aleje Jerozolimskie. Mieszkańcy mają sporo uwag
Dariusz Gałązka
Utrudnienia po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na obwodnicy Warszawy
Wilanów
Policja odzyskała obrazy znanych artystów
Zniknęły kilka lat temu. Policja odzyskała obrazy Kossaka i Karpińskiego
Mokotów
Kwesta na Starych Powązkach
Zbierali do puszek na ratowanie Starych Powązek. Wynik kwesty
Wola
W Warszawie zaczyna brakować miejsc na przechowywanie zwłok, czekających na sekcję
"Uprzejma prośba o niekierowanie zwłok". Brakuje lekarzy medycyny sądowej
Alicja Glinianowicz, Maciej Duda
Policja zatrzymała sześć osób
Przeszukali cztery miejsca, zatrzymali sześć osób
Bemowo
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
"Zapomnieli", że już nigdy nie powinni prowadzić auta
Okolice
Kierowca uderzył w słup
Zjechał z drogi i uderzył w słup. Dwie osoby w szpitalu
Praga Południe
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Dzieci zatruły się oparami środka do zwalczania gryzoni. Finał śledztwa
Okolice
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Zgłoszenia były, ale zakaz nie został złamany
Śródmieście
Matka i córka posługiwały się cudzymi paszportami
Matka i córka z cudzymi paszportami
Włochy
Rekordowo niski poziom Wisły w rejonie Bulwarów Wiślanych
Wody w Wiśle było już tak mało, że zmienili punkt zero
Śródmieście
Uciekał przed policją, wjechał autem do rzeki
Ucieczka zakończona w rzece, mandat na ponad 10 tysięcy złotych
Okolice
Nieprawidłowości w domu opieki w Łazach (zdj. ilustracyjne)
Pensjonariusze domu opieki odnalezieni, prowadzący placówkę aresztowani
Okolice
Pytania o przyszłość Sadyba Best Mall
Odszkodowanie za działkę i problem z trybem. Od 25 lat jest tam centrum handlowe
Dariusz Gałązka
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
CBA o korupcji w instytucie medycznym. Trzy osoby zatrzymane
Śródmieście
40-latek został zatrzymany
"Chciał, by koleżanka poczuła się radośniej", dosypał jej coś do lemoniady
Praga Północ
Siedmiolatek zachłysnął się żelkami (zdj. ilustracyjne)
Nie żyje siedmiolatek. "Prawdopodobnie zadławił się żelkami"
Ursus
Zderzenie na skrzyżowaniu alei Witosa i Jana III Sobieskiego
Zderzenie auta i tramwaju na linii do Wilanowa
Mokotów
Protest plantatorów przed kancelarią premiera
Plantatorzy tytoniu protestowali przed kancelarią premiera
Śródmieście
Droga dla rowerów wzdłuż Sobieskiego
Drogowcy dosztukują to, co pominęli tramwajarze
Piotr Bakalarski
Pijany kierowca zatrzymany dzięki współpracy z załogą policyjnego śmigłowca
Jechał pijany. Namierzyli go z policyjnego śmigłowca
Praga Południe
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Pościg, rozbity radiowóz, zatrzymany 34-latek. Mamy nagranie
Okolice
Betonowe belki na drodze
Przewróciła się ciężarówka. Ogromne betonowe belki blokowały ważną trasę
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki