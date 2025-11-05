Mały krok dla Trzaskowskiego, duża zmiana dla Warszawy

Nowe przejście na Marszałkowskiej Źródło: C. Warś, Infoulice Warszawa

Wydawałoby się, że to drobna inwestycja, ale o jej potrzebie mówiło się co najmniej od dwóch dekad, więc urosła do rangi kosmicznej. Ekipa prezydenta Warszawy "ograła" to zresztą w mediach społecznościowych.

Mały krok dla Trzaskowskiego

- To mały krok dla mnie, ale spore ułatwienie dla wszystkich, którzy przyjeżdżają do centrum z niego korzystać - mówi na krótkim filmie prezydent Warszawy, który stawia stopę na nowym przejściu. To oczywiste nawiązanie do słów Neila Armstronga, który po wylądowaniu na Księżycu powiedział "To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości". Pod nagranie podłożono podniosłą muzykę z filmu Stanley'a Kubricka "2001: Odyseja kosmiczna".

Oznaki cywilizacji na Marszałkowskiej pojawiły się w 2022 roku, to wtedy otwarto pierwszą zebrę przez Marszałkowską na wysokości ulicy Widok. Wcześniej przez kilkadziesiąt lat centralnego fragmentu arterii w samym centrum Warszawy nie dało się przekroczyć naziemnym przejściem na odcinku pół kilometra. Pozostawały podziemne tunele, niedostępne dla osób na wózkach czy rodziców z wózkami. Mieszkańcy najbardziej przywiązani do samochodów rytualnie wieszczyli "większe korki", ale na płynność ruchu przejście wyraźnie nie wpłynęło. Kierowcy nie cierpią, pieszym jest wygodniej.

Przejście dla pieszych Marszałkowska-Złota

Nowym przejściem na nowy plac

Nową "zebrę" przez ulicę Marszałkowską wytyczono w ramach przebudowy kwartału Złotej, Zgody, Moniuszki, Sienkiewicza i Jasnej. Przejście znajduje się w osi Złotej, prowadzi do Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy tzw. plac Centralny. Wcześniej zakopano samochodowy tunel pod Marszałkowską, ten pieszy zachowano.

Na tym nie koniec, bo w budowie jest również przejście przez Marszałkowską kawałek dalej, na wysokości Sienkiewicza. Urzędnicy deklarują, że zostanie otwarte w przyszłym roku.

Jak przekazał ratusz, celem zmian w tej części Śródmieścia jest "zszycie" rozproszonych wcześniej wysp aktywności w spójną i atrakcyjną tkankę miejską, w której wygodnie i z przyjemnością można poruszać się pieszo oraz na rowerze.

Prace mają zakończyć się w przyszłym roku. Przestrzeń ma być elegancka i przyjazna, przybędzie ponad 160 drzew, powstaną skwery oraz park linearny na ulicy Złotej.

Będzie "zebra" przez Aleje Jerozolimskie

Zarząd Dróg Miejskich, który prowadzi wspomniane inwestycje, przygotowuje się też do wyznaczenia nowego przejścia przez Aleje Jerozolimskie w osi ulicy Brackiej. Takie przejście było planowane w ramach przebudowy kolejowej linii średnicowej, ale to zadanie przesunęło się na lata 30., więc w ratuszu postanowili nie czekać.

"Przejście powstałoby jako przedłużenie ślepej końcówki przebudowanej ulicy Brackiej. W szerszej perspektywie stworzy to fundamenty pod nową oś pieszą biegnącą od placu Powstańców Warszawy, przez plac Pięciu Rogów i skwer Wolnego Słowa, aż po plac Trzech Krzyży" - nakreślił ratusz. W toku jest przetarg na wybór projektanta, który ma zaproponować dokładny kształt nowego przejścia z sygnalizacją świetlną.

W planach jest również wyznaczenie przejścia w Osi Saskiej, czyli łączącego plac Żelaznej Bramy z Ogrodem Saskim.