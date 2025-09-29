Pomnik Chopina pod płachtą, przy filharmonii "wykopki". Tak Warszawa "wita" gości słynnego konkursu

Renowacja pomnika Fryderyka Chopina Źródło: tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina odbywa się co pięć lat w Warszawie. To jedno z największych muzycznych wydarzeń w stolicy. W tym roku wydarzenie zaplanowano w dniach 2-23 października. Biorą w nim udział najzdolniejsi młodzi pianiści z 20 krajów.

Koncerty odbywają się w Filharmonii Narodowej, której najbliższe otoczenie właśnie przechodzi metamorfozę. Drogowcy przebudowują ulicę Jasną i Sienkiewicza w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Teren jest rozkopany.

Równolegle z tak dużym i ważnym wydarzeniem jakim jest konkurs, trwa rewitalizacja otoczenia pomnika Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich. Monument zasłonięto płachtą, a teren wokół ogrodzono blachą.

Od przedstawicieli muzeum próbujemy się dowiedzieć, dlaczego wyznaczono termin prac remontowych najbardziej znanego pomnika Chopina akurat w terminie koncertów.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Muzeum Łazienek Królewskich, otoczenie pomnika Fryderyka Chopina zostanie "zrewitalizowane".

Zaplanowane prace obejmują remont niecki oraz konserwację kamiennych elementów. "Basen to istotna część kompozycyjna, w którego tafli - zgodnie z wizją projektanta - ma się odbijać niczym w zwierciadle niebo, zieleń oraz pomnik. Cokół monumentu wraz ze schodami, wykonany z tego samego kamienia, co obramowanie niecki, czyli czerwonego piaskowca wąchockiego, również zostanie poddany konserwacji" - czytamy w zapowiedzi prac.

Prace zakończą się w przyszłym roku

Dodatkowo zaplanowano uzupełnienie zieleni w sąsiedztwie basenu, w tym wymianę trawnika. Prace rozpoczęły się w połowie września i zakończą się w 2026 roku. "Koszt przedsięwzięcia w wysokości 3 mln zł jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa" - podano.

Muzeum podkreśla, że "monument wybitnego polskiego kompozytora stanowi rozpoznawalny na całym świecie symbol polskiej kultury" i nie trudno się domyślić, że goście odwiedzający Warszawę w czasie Konkursu Chopinowskiego będą chcieli go zobaczyć. Nie będzie to jednak możliwe - pomnik na czas remontu został owinięty białą płachtą, a teren wokół rozkopano i wygrodzono blachą. Zapytaliśmy Muzeum Łazienki Królewskie, czy remont musi się odbywać akurat w terminie konkursu. Czekamy na odpowiedź.

Rozkopane ulice przy filharmonii

Otoczenie Filharmonii Narodowej również nie zachwyci obcokrajowców. Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl w połowie września, w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy trwa przebudowa kwartału ulic: Jasna, Sienkiewicza, Złota i Zgoda. Drogowcy modernizują obszar o łącznej powierzchni 2,5 hektara. Wykonawca dostał dwa lata na realizację robót, więc zbiegają się one w czasie z XIX edycją Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W praktyce oznacza to, że obecnie teren wokół filharmonii jest rozkopany, co powoduje utrudnienia dla kierowców oraz pieszych.

Rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski przekazał, że odbyły się w tej sprawie spotkania dyrekcji instytutu z przedstawicielami ratusza. Efekty tych porozumień przedstawił rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Poinformował, że zlecono wykonawcy robót "ustawienie pełnego ogrodzenia po południowej stronie ul. Sienkiewicza przy budynku KRS, uzupełnienie chodników w bezpośrednim sąsiedztwie FN nawierzchnią betonową oraz uzupełnienie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Jasnej przez skrzyżowaniem z Sienkiewicza". Wykonawca ma zrobić to wszystko jeszcze przed pierwszymi przesłuchaniami. Zostało też ustalone, że w trakcie konkursu nie będą odbywały się prace rozbiórkowe.

Prestiżowe wydarzenie

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest najbardziej prestiżowym tego typu wydarzeniem na świecie i odbywa się co pięć lat, co tylko umacnia jego wyjątkowość. Mówi się, że to "pianistyczne igrzyska olimpijskie". W blisko stuletniej historii konkursu, tylko raz jury przyznało tytuł ex aequo - w 1949 roku, dwukrotnie zwycięzcy nie wskazano (1990 i 1995). Dlatego mówimy o gronie 17 zwycięzców dotychczasowych 18 edycji. Wśród nich znalazły się między innymi takie sławy jak Martha Argerich, Halina Czerny-Stefańska, Alexander Uninsky, Garrick Ohlsson, Krystian Zimmerman, Maurizio Pollini czy Rafał Blechacz. A w ich ślady chciałyby pójść setki - jeśli nie tysiące - młodych muzyków.

W tym roku do eliminacji konkursu wpłynęła rekordowa liczba ponad 640 zgłoszeń. Finalnie weźmie w nim udział 85 pianistów i pianistek z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie będą Chiny - 29 artystów, Polska i Japonia będą mieć po 13 uczestników.

Polskę reprezentować będą: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen, Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

Poprzednia, XVIII edycja konkursu - w związku z pandemią COVID-19 - odbyła się rok później, niż przewidywał pierwotny harmonogram, czyli w październiku 2021 roku. Zwycięzcą został Bruce Liu. Pianista wystąpi podczas koncertu inaugurującego start tegorocznej edycji konkursu.