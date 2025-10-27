Obawy o "turystykę alkoholową", nocny zakaz sprzedaży wchodzi za kilka dni

Dr Bębas o spożyciu alkoholu w Polsce: każda forma ograniczenia dostępności wpływa pozytywnie Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Nie demonizowałbym sytuacji z turystyką alkoholową – powiedział Tomasz Kucharski, burmistrz dzielnicy Praga-Południe. – Zdaję sobie sprawę, że mogą mieć miejsce jakieś incydentalne wydarzenia, ale przede wszystkim z zadowoleniem witam wprowadzenie w przyszłym roku nocnej prohibicji na terenie całej Warszawy - dodał.

Burmistrz Ochoty Piotr Krasnodębski zaznaczył, że wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Śródmieściu i na Pradze-Północ z pewnością będzie uważnie obserwować. - W naturalny sposób może pojawić się zjawisko "turystyki alkoholowej", czyli przenoszenia części nocnego ruchu i zakupów do sąsiednich dzielnic. Nie chciałbym, aby skutki ograniczeń w jednej części miasta były odczuwane przez mieszkańców innej - podkreślił.

Jak zaznaczył, jednocześnie rozumie intencje stojące za decyzją stołecznych radnych – chodzi o poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców w godzinach nocnych.

- Na Ochocie od lat współpracujemy z policją, strażą miejską i służbami porządkowymi, by reagować na wszelkie zakłócenia spokoju. Teraz będziemy monitorować sytuację i analizować, czy wprowadzenie nowych regulacji wpłynie na wzrost nocnego ruchu na terenie naszej dzielnicy - dodał.

Ocenił też, że okres pilotażu będzie stosunkowo krótki, potrwa pół roku, ale ma nadzieję, że ten czas pozwoli szybko ocenić skutki wprowadzonego zakazu.

Ściślejsze kontrole

Podobnego zdania jest burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski, który zauważył, że krótki, półroczny pilotaż powoduje, że nie ma ryzyka, iż firmy będą się przenosić z dzielnicy do dzielnicy. - Cała ta procedura, biorąc pod uwagę, że niedługo ten zakaz będzie obowiązywał w całym mieście, po prostu się nie opłaca - dodał.

Zaznaczył, że czas ten przypada na taką porę roku, gdy skarg na funkcjonowanie punktów nocnej sprzedaży alkoholu jest zdecydowanie mniej. - Bo też i amatorów spożywania alkoholu na świeżym powietrzu jest mniej - dodał.

Podkreślił, że sytuacja w każdej dzielnicy jest inna. - Będziemy ją bardzo uważnie obserwować, szczególnie w punktach stycznych, jak na przykład aleja Jana Pawła II - zaznaczył.

Dodał, że jest już po rozmowach z policją i strażą miejską w sprawie ściślejszych kontroli w okolicach sklepów sprzedających alkohol.

Burmistrz Żoliborza Renata Kozłowska zaznaczyła, że trudno dziś przesądzać, jakie będą faktyczne skutki wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w Śródmieściu.

- Warto jednak zauważyć, że na terenie naszej dzielnicy działa jedynie kilka punktów całodobowej sprzedaży alkoholu, są to trzy sklepy i trzy stacje paliw, co ogranicza możliwości wystąpienia zjawiska masowych zakupów w nocy. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez służby porządkowe, a efekt tych zmian poznamy w nadchodzącym półrocznym okresie pilotażu - dodała.

Ratusz dzielnicy Targówek przekazał, że nie spodziewa się gwałtownego wzrostu zjawiska turystyki alkoholowej. Współpracuje też z policją i strażą miejską, a służby są przygotowane do reagowania, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Podkreślił, że podobne ograniczenia w sprzedaży alkoholu w innych miastach nie doprowadziły do trwałego przenoszenia problemu – raczej stopniowo poprawiały sytuację w całych aglomeracjach. Dodał też, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego władze dzielnicy będą na bieżąco obserwować sytuację i odpowiednio reagować.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Śródmieściu i Pradze-Północ zostanie wprowadzony 1 listopada. Wprowadzająca go uchwała została opublikowana w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego.

Zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał w godzinach 22.00-6.00. Dotyczy sklepów i stacji benzynowych.

Za złamanie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych będzie groziło cofnięcie posiadanych zezwoleń i ewentualne zastosowanie sankcji z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym, "kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie".

Wprowadzanie nocnej prohibicji w Warszawie przeszło długą drogę. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak zmienił zdanie i zaproponował wprowadzenie go na terenie całego miasta, a następnie wycofał się z tego pomysłu i zaproponował wprowadzenie pilotażowo nocnej prohibicji na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ. Prezydent poinformował też, że wiosną złoży projekt wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście. Miałaby ona obowiązywać od 1 czerwca.

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. Na początku sierpnia na takie rozwiązanie zdecydował się Szczecin, od początku września nocna prohibicja zaczęła obowiązywać w Gdańsku. Natomiast od października zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22.00-6.00 obowiązuje we Wrocławiu i w Łodzi.

Na Mazowszu od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać na terenie gminy Sobienie-Jeziory (w godz. 22.00-5.00). Od 1 czerwca w godzinach nocnych nie kupią w sklepie alkoholu mieszkańcy Sulejówka, a od 1 lipca Łomianek. Obie gminy wprowadziły zakaz w godzinach 23.00-6.00. Od 21 lipca nocna prohibicja obowiązuje też na terenie gminy Nieporęt, a dziesięć dni później zaczęła obowiązywać w Legionowie. W obu gminach w godzinach 24.00-6.00. Od 6 sierpnia zakaz nocnej sprzedaży alkoholu jest w Wieliszewie (w godz. 24.00-6.00) i Jabłonnej (w godz. 23.00-6.00).

Z kolei od piątku zakaz zaczął obowiązywać w godzinach 23.00-6.00 na terenie Grójca. Natomiast radni Ciechanowa przegłosowali uchwałę wprowadzającą nocną prohibicję w godz. 22.00-6.00 - wejdzie ona w życie 2 styczna 2026 roku.