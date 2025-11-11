Utworzyli biało-czerwoną wstęgę. Biegacze na ulicach Warszawy

Wystartował 35. Bieg Niepodległości Źródło: TVN24

Uczestnicy 35. Biegu Niepodległości ruszyli o godzinie 11.11. Zawodnicy ze skrzyżowania alei Jana Pawła II i ulicy Stawki biegną w kierunku Mokotowa – najpierw aleją Jana Pawła II, a potem ulicą Chałubińskiego i aleją Niepodległości. Na wysokości ulicy Stefana Batorego uczestnicy zawrócą i pobiegną w stronę Żoliborza. Po drodze, na rondzie ONZ, skręcą w Prostą. Zawrócą przy Żelaznej i przez rondo ONZ a dalej aleją Jana Pawła II, pobiegną już prosto do mety.

Biegowi Niepodległości towarzyszy rywalizacja osób poruszających się na wózkach, zmagania nordic walking (na pięć kilometrów) oraz Mila Niepodległości dla dzieci i młodzieży (na dystansie 1918 metrów).

Zamknięte ulice

Przygotowanie startu i mety wymagało zamknięcia alei Jana Pawła II od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do ulicy Anielewicza. Ten odcinek jest zamknięty od godziny 3 w nocy. Nie ma przejazdu ulicą Stawki w poprzek alei Jana Pawła II.

Po godzinie 9 zostały zamknięte dla ruchu:

• rondo Zgrupowania AK "Radosław" – kierowcy przejadą wyłącznie z alei Jana Pawła II (od strony Żoliborza) do ulicy Okopowej; • aleja Jana Pawła II od Anielewicza do alei "Solidarności"; • ulica Okopowa – kierowcy nie dojadą do ronda Zgrupowania AK "Radosław"; objazd prowadzi ulicą Powązkowską i dalej w Burakowską i Kłopot; • ulica Słomińskiego – pomiędzy ulicą Pamiętajcie o Ogrodach a rondem Zgrupowania AK "Radosław"; w stronę Żoliborza można przejechać ulicami: Pamiętajcie o Ogrodach i Kłopot.

Od godziny 10 są zamknięte pozostałe ulice na trasie zawodów.

Ruch będzie przywracany sukcesywnie po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. Zamknięcia potrwają nie dłużej niż do godziny 15. Wyjątek stanowią ulica Słomińskiego, gdzie ruch wróci o godzinie 16 i fragment alei Jana Pawła II od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Anielewicza, który będzie nieprzejezdny do 20.

Wyznaczono objazdy

Dla kierowców, którzy z Żoliborza chcą przejechać na Mokotów przygotowano objazd, który prowadzi ulicami: Okopową, Towarową, Raszyńską, Żwirki i Wigury i Racławicką do alei Niepodległości.

Kierowcy, którzy chcą objechać rondo Zgrupowania AK "Radosław" od strony Słomińskiego przejadą ulicami: Pamiętajcie o Ogrodach, Kłopot, Burakowską i Powązkowską do Okopowej. Tymi samymi ulicami przejadą mieszkańcy Woli, jadący w stronę mostu Gdańskiego.

Kierowcy nie mogą przeciąć trasy biegu ulicami: Anielewicza, Nowolipki, aleją "Solidarności", Elektoralną, Grzybowską, Koszykową, Nowowiejską. Ruchem na skrzyżowaniach kierują policjanci. W szczególnych wypadkach będą starali się umożliwić przejazd z jednej strony trasy na drugą. Zamknięte są również wszystkie wyjazdy z parkingów i dróg osiedlowych łączących się z trasą.

Kierowcy jadący Świętokrzyską od strony Tamki są kierowani w ulicę Emilii Plater. Na rondzie Daszyńskiego nie można zjechać w ulicę Prostą – mieszkańcy budynków wzdłuż Prostej wyjadą do Żelaznej i skręcą tam tylko w prawo. Ulica Żelazna od strony Alei Jerozolimskich jest zamknięta za skrzyżowaniem z Twardą. Dalej pojadą wyłącznie mieszkańcy ulic: Pańskiej, Siennej i Wroniej.

Przejazd Alejami Jerozolimskimi przez rondo Czterdziestolatka odbywa się bez zmian. Zamknięte są zjazdy prowadzące z Trasy Łazienkowskiej na aleję Niepodległości. Od strony Ursynowa kierowcy dojadą aleją Niepodległości tylko do ulicy Stefana Batorego – tutaj trzeba skręcić w prawo. Ulicą Batorego przez skrzyżowanie z aleją Niepodległości można przejechać tylko prosto.

Ruch na ulicy Sędziowskiej został odwrócony – kierowcy przejadą tu od Nowowiejskiej do Filtrowej.

W poniedziałek, 11 listopada na całej trasie zawodów obowiązuje zakaz parkowania, również na wyznaczonych miejscach postojowych. Zakazy stoją też na ulicach:

• Stawki, między Dziką a aleją Jana Pawła II; • Sędziowskiej; • Trasie Łazienkowskiej na wysokości Lekarskiej.

Utrudnienia dla pieszych

Na czas zawodów zamknięte zostały wszystkie zebry. Piesi na drugą stronę trasy przejdą tylko w miejscach i czasie wskazanym przez policjantów lub służby porządkowe.

W dniu biegu jego uczestnicy, na podstawie numeru startowego, zostali uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego: autobusami, tramwajami, pociągami metra i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w granicach 1. Strefy biletowej ZTM.

"Spotkajmy się, by wspólnie uczcić Święto Niepodległości"

Jak podkreślił ratusz, Bieg Niepodległości to jedno z największych wydarzeń biegowych w kraju, które co roku gromadzi tysiące uczestników łączących sport z patriotyzmem.

- Spotkajmy się, by wspólnie uczcić Święto Niepodległości – aktywnie, z radością i w biało-czerwonych barwach. Bieg Niepodległości to piękny symbol naszej jedności, dumy i energii. Cieszę się, że obok biegaczy wystartują również miłośnicy nordic walking oraz dzieci w Mili Niepodległości. To pokazuje, że można świętować wolność w różny sposób, ale zawsze razem – skomentowała Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta stolicy.