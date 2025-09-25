Mały jeż w "betonowej pułapce", był obrócony brzuszkiem do góry

25.04.2023 | "ZOOstaw, NIE porywaj!". Warszawskie zoo wystosowało ważny apel Źródło: Maciej Mazur | Fakty TVN

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek 18 września, strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o jeżu zaklinowanym między chodnikiem a betonową ścianą budynku przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie. Na miejscu funkcjonariusze zastali obróconego brzuszkiem do góry malutkiego jeża.

Jeżyk nie mógł się ruszyć

- Widać było, że zwierzę jest wycieńczone i wyraźnie przerażone. Jeżyk nie mógł się ruszyć, a każda próba uwolnienia potęgowała jego lęk - mówi młodsza strażniczka Katarzyna Caldarella cytowana w komunikacie na ten temat. Bezpieczne dla zdrowia zwierzęcia uwolnienie wymagało specjalistycznego sprzętu, dlatego strażnicy poprosili o wsparcie straż pożarną. Już po kilku chwilach przybyła załoga strażaków wyposażonych w odpowiednie narzędzia.

Bezurazowe i bezpieczne uwolnienie zwierzęcia wymagało poruszenia płyt chodnikowych. - Poczuliśmy ulgę, gdy jeżyk, choć mocno zestresowany, powoli dochodził do siebie - dodaje strażniczka. Funkcjonariusze ostrożnie umieścili małego pechowca w specjalistycznym kontenerze i przetransportowali do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy ulicy Korkowej, skąd po zregenerowaniu sił powróci do naturalnego środowiska.

Mały jeż utknął w pułapce Mały jeż utknął w pułapce Źródło: Straż miejska Mały jeż utknął w pułapce Źródło: Straż miejska Mały jeż utknął w pułapce Źródło: Straż miejska

"Jeże to niewielkie, nocne ssaki, znane przede wszystkim ze swoich kolców, które służą im jako naturalna ochrona przed drapieżnikami. W Polsce najczęściej można je spotkać w lasach, parkach czy ogrodach. Ich dieta opiera się głównie na owadach, dżdżownicach i ślimakach, ale nie gardzą też owocami. Jesienią intensywnie gromadzą zapasy energii, by w zimie zapaść w sen zimowy. Warto pamiętać, że jeże są objęte ochroną gatunkową, dlatego każdy uratowany osobnik ma szczególne znaczenie dla przyrody" - podsumowują strażnicy miejscy.