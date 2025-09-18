Wiceprezydent Warszawy zrezygnował ze stanowiska. Powodem prohibicja

Władze Warszawy rozpatrzą dwie propozycje nocnego zakazu sprzedaży alkoholu Źródło: Magdalena Szepietowska/Fakty TVN

- Popierałem stanowisko prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Z żalem przyjąłem, że dzisiaj to stanowisko zostało wycofane i zastąpione absolutnie fasadowym dokumentem. Dla mnie jest to trudne, ponieważ odpowiadam za sprawy społeczne (...). W związku z tym poinformowałem prezydenta, że nie mogę być dalej twarzą polityki społecznej w mieście i złożyłem rezygnację z tego stanowiska - powiedział Wiśnicki.

Pełnił funkcję wiceprezydenta od stycznia

Jacek Wiśnicki na stanowisko wiceprezydenta Warszawy został powołany 2 stycznia br. Zastąpił wiceprezydent Adrianę Porowską. Zajmował się w ratuszu sprawami z zakresu spraw społecznych, komunikacji społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wcześniej Wiśnicki pełnił funkcję wicedyrektora w Centrum Komunikacji Społecznej. Podczas pracy zajmował się tematami niemarnowania żywności, niemarnowania zasobów miasta, równym traktowaniem i prawami człowieka. Był też urzędnikiem w Zarządzie Zieleni. Tam odpowiadał m.in. za inwestycje oraz budżet obywatelski.

W latach 2018-2020 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Wawra. W 2018 roku uzyskał mandat radnego dzielnicy Wawer, a dwa lata wcześniej został radnym osiedla.