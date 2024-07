Spotkanie w Domu Powstańców Warszawskich z "apelem do mieszkańców Warszawy"

1 sierpnia, o 17, w godzinę "W", w Warszawie zawyją syreny. Miasto odda hołd i szacunek wydarzeniom sprzed 80. lat i zatrzyma się na symboliczną minutę. Apelujemy do warszawianek i warszawiaków, do naszych gości i osób odwiedzających w tym czasie Warszawę o dołączanie do upamiętnienia Powstania Warszawskiego. Zatrzymajcie samochody, przystańcie na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych. Wspólnie przeżyjmy tę niezwykłą chwilę, pomyślmy o tym, co wydarzyło się w 1944 r. i wyraźmy swoją wdzięczność. W tę wyjątkową, 80. rocznicę, oddajmy cześć Bohaterkom i Bohaterom Powstania – żołnierzom, harcerzom, cywilom i wszystkim tym, którzy byli gotowi walczyć o Warszawę! Cześć Ich pamięci!

"To jest nasza misja i nasze zobowiązanie"

- To jest nasza misja i nasze zobowiązanie, mówię to w imieniu prezydenta Rafała Trzaskowskiego, nie tylko w dniu rocznicy, w momencie obchodów, ale każdego dnia, przez cały rok chcemy Wam służyć, tak jak Wy służyliście Warszawie i Polsce. I to zobowiązanie przekazuję Wam w przededniu 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście tutaj, za to to, że wspólnie możemy tworzyć to wspaniałe miejsce - podkreśliła wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra.