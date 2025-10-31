Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Na podwórku wylądował żuraw. "Trząsł się i nie był w stanie odlecieć"

Ekopatrol zaopiekował się osłabionym żurawiem
Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się w miastach. Dlaczego tak się dzieje? 
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
Żyją na podmokłych terenach, bagnach i mokradłach. Niespodziewanie jeden z nich wylądował na warszawskim podwórku. To żuraw. Ptak wyglądał, jakby czekał na ratunek, był wyczerpany. Dzięki empatii mieszkańca i strażnikom z ekopatrolu otrzymał pomoc.

27 października strażnicy miejscy z ekopatrolu otrzymali nietypowe zgłoszenie. Kwadrans po godzinie 9 mieszkaniec kamienicy przy ulicy Kobielskiej poinformował, że na podwórku jego posesji pojawił się niezwykły gość – duży ptak, który wylądował w przydomowym ogródku. Strażnicy pojechali pod wskazany adres.

Na miejscu okazało się, że jest to żuraw. "Ptak znajdował się w stanie skrajnego wyczerpania - był osłabiony, trząsł się i nie był w stanie odlecieć. Jego zachowanie wyglądało tak, jakby szukał pomocy u ludzi. Strażnicy nie mieli żadnych problemów z jego odłowieniem, ponieważ zwierzę z godną uwagi cierpliwością pozwoliło się otoczyć opieką, jakby czekało na ratunek" - opisali w komunikacie strażnicy miejscy.

Ptak trafił do ciepłego radiowozu, a stamtąd do Ptasiego Azylu warszawskiego zoo. Tam otrzymał fachową pomoc. "Ma szansę na powrót do pełni sił i natury" - przekazali strażnicy miejscy.

Ekopatrol zaopiekował się osłabionym żurawiem
Ekopatrol zaopiekował się osłabionym żurawiem
Źródło: Straż Miejska Warszawa

Mają charakterystyczny głos

Jak przypomnieli strażnicy miejscy, żurawie to jedne z największych i najbardziej dostojnych ptaków w Polsce. Wyróżniają się charakterystyczną sylwetką z długą szyją oraz donośnym, trąbiącym głosem, zwanym klangorem.

Są ptakami wędrownymi, które corocznie pokonują tysiące kilometrów między miejscami lęgowymi a zimowiskami. Gniazdują na podmokłych terenach, bagnach i mokradłach, które są dla nich ostoją. Żywią się zarówno pokarmem roślinnym, jak i drobnymi zwierzętami.

"Spotkanie osłabionego żurawia w mieście, jest wielką rzadkością" - podkreślili strażnicy miejscy.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Warszawa

zwierzęta w mieściezwierzętaStraż miejska
