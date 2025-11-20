Logo TVN Warszawa
Warszawa
Praga Południe

Ulice zyskają nowy asfalt. Frezowanie w czterech dzielnicach

Weekendowe frezowania
Remont wiaduktu mostu Poniatowskiego
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Jeszcze przed zimą pięć ulic, w czterech dzielnicach, zyska nowy asfalt. W weekend drogowcy będą pracować na: Andersa, Rosoła, Wale Miedzeszyńskim oraz w alei Krakowskiej. Na pierwszej z nich remont potrwa dłużej. Z kolei od poniedziałku będzie asfaltowany kolejny fragment alei Waszyngtona. Kierowcy i komunikacja miejska pojadą objazdami.

To będzie więcej niż weekendowe frezowanie. Na ulicy Andersa drogowcy wymienią też krawężniki, a miejscami również podbudowę jezdni. Remont rozpocznie się w piątek, 21 listopada, o godzinie 1 w nocy. Drogowcy zamkną ulicę Andersa w obu kierunkach między ulicami Nowolipki a Stawki. W czasie prac będzie zamknięte przejście dla pieszych na wysokości skweru Edelmana. Pozostałe zebry na remontowanym odcinku pozostaną otwarte.

Dla kierowców przygotowano kilka objazdów. Zamknięty odcinek w obie strony będzie można ominąć alejami "Solidarności" i Jana Pawła II, a później ulicą Stawki. W stronę Żoliborza tablice pokierują również ulicami: Nowolipki, Zamenhoffa, Lewartowskiego i Stawki. Ze Świętojerskiej objazd poprowadzi przez plac Krasińskich do ulicy Długiej, Bielańskiej i alei "Solidarności", albo Bonifraterską i Muranowską do Andersa. Z placu Wilsona objazd został wyznaczony ulicą Krasińskiego i Wisłostradą do alei "Solidarności" lub Popiełuszki do alei Jana Pawła II.

Remont na ulicy Andersa
Remont na ulicy Andersa
Źródło: Infoulice Warszawa

Autobusy zmieniają trasy w Śródmieściu

Podczas prac autobusy linii: 111, 180 i N41 będą kursowały inaczej. Autobusy linii 111 w kierunku Gocławia będą jeździły ulicami Zamenhofa i Nowolipki do Andersa. Z kolei 180 w stronę Wilanowa: Zamenhofa, Nowolipki, Andersa, przez plac Bankowy i Senatorską, a w kierunku Chomiczówki z Miodowej skręcą w Kapucyńską i dalej aleją "Solidarności", Andersa, Nowolipki i Zamenhofa do Anielewicza. Nocne N41 w kierunku Dworca Centralnego z Anielewicza skręcą w Zamenhofa, a potem w Nowolipki i wrócą do swojej trasy na Andersa.

W czasie remontu tramwaje będą kursowały bez zmian.

Prace zakończą się w środę, 26 listopada, o godzinie 4 nad ranem.

Wymiana nawierzchni na Rosoła

Także w piątek, ale o godzinie 22 rozpocznie się wymiana nawierzchni na Rosoła. Ulica Rosoła zostanie zamknięta w obu kierunkach pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Płaskowickiej i Branickiego a skrzyżowaniem z Gandhi i Nugat. Ulice dochodzące do remontowanego odcinka stracą połączenie z Rosoła. Z budynku przy ulicy Rosoła 58 będzie wyjazd tylko w stronę ulicy Nugat. Objazd poprowadzi ulicą Płaskowickiej, aleją Komisji Edukacji Narodowej i ulicą Gandhi.

Nowy asfalt na Rosoła
Nowy asfalt na Rosoła
Źródło: Infoulice Warszawa

Autobusy linii: 166, 179, 319 i nocne N37 objadą utrudnienia ulicami: Płaskowickiej, Cynamonową i Gandhi.

Ruch na Rosoła wróci w poniedziałek, 24 listopada, o godzinie 5 rano.

Bez przejazdu pod mostem Poniatowskiego

Drogowcy wrócą na ulicę Wał Miedzeszyński. Będą pracowali na jezdni w kierunku Wawra.

Od godziny 22 w piątek nie będzie przejazdu pod mostem Poniatowskiego – od wjazdu na most po stronie Stadionu Narodowego za wjazd w kierunku ronda Waszyngtona. Zjazd z mostu Poniatowskiego od strony centrum i z ronda Waszyngtona będzie tylko w prawo. Z ulicy Wybrzeże Szczecińskie przed mostem Poniatowskiego trzeba będzie skręcić w lewo, w stronę centrum.

Na czas prac wyznaczono objazdy. Kierowcy ominą utrudnienia ulicami: Francuską i Zwycięzców. Objazd będzie wyznaczony też mostem Poniatowskiego, Wisłostradą i mostem Łazienkowskim. Alternatywna trasa poprowadzi także ulicami: Zamoście, Sokolą i Targową do alei Zielenieckiej.

Druga część frezowania na Wale Miedzeszyńskim
Druga część frezowania na Wale Miedzeszyńskim
Źródło: Infoulice Warszawa

Autobusy linii 146 i 147 zmienią swoje trasy tylko w kierunku Falenicy i Szosy Lubelskiej. Do ronda Waszyngtona i swoich stałych tras dojadą ulicą Targową i aleją Zieleniecką.

Prace potrwają do godziny 4 nad ranem w poniedziałek, 24 listopada.

Ostatnie asfaltowanie w alei Krakowskiej

Drogowcy dokończą również prace w alei Krakowskiej, pomiędzy trasą S2 a granicą miasta. Od piątku, od godziny 22 do 23 w niedzielę, 23 listopada, będą asfaltowali lewe pasy na obu jezdniach. Pozostałe dwa będą otwarte.

W stronę wyjazdu z Warszawy wygrodzenia zostaną ustawione za wjazdem na stację benzynową. Trzy pasy wrócą za skrzyżowaniem z ulicą Gałczyńskiego w Raszynie. W kierunku Południowej Obwodnicy Warszawy prace będą od skrzyżowania z ulicą Na Skraju do dojazdu do Stoickiej.

Kierowcy nie skręcą w ulicę Na Skraju w lewo. Nie będzie także przejazdu na wprost między Gałczyńskiego a Na Skraju. Z obu tych ulic na aleję Krakowską kierowcy wyjadą tylko w prawo.

Ostatni etap asfaltowania w alei Krakowskiej
Ostatni etap asfaltowania w alei Krakowskiej
Źródło: Infoulice Warszawa

W sobotę i niedzielę autobusy linii 124 w kierunku Palucha będą kursowały przez Raszyn ulicami: Młynarską, Lotniczą, Wesołą i Olszową. Z kolei autobusy nocne linii N84 nie będą dojeżdżały do pętli Ogrody Działkowe Na Skraju.

Kolejny etap w alei Waszyngtona

Drogowcy w ubiegły weekend wymienili nawierzchnię alei Waszyngtona pomiędzy Kinową i rondem Wiatraczna, a w poniedziałek, 24 listopada, o godzinie 6 rano rozpoczną kolejny etap remontu. Drogowcy zamkną dwa pasy ruchu od ronda Waszyngtona do ulicy Kinowej. Po drugiej stronie jezdni kierowcy pojadą jednym pasem w każdą stronę.

Z ronda Waszyngtona w kierunku Kinowej kierowcy zjadą dwoma pasami – prawym prowadzącym na jezdnię lokalną i środkowym, z którego będzie przejazd na pas pod prąd. Jezdnia lokalna od ronda do Międzynarodowej będzie przejezdna. Ulica Saska straci połączenie z główną jezdnią alei Waszyngtona. Będzie można tylko skręcić w na jezdnię lokalną do Międzynarodowej. Skrzyżowania z Międzynarodową i Kinową pozostaną otwarte. Na skrzyżowaniu z Kinową kierowcy wrócą na swoją stronę jezdni. Zebry przy Saskiej, Niekłańskiej i Międzynarodowej będą otwarte podczas przerw w pracach.

Kontynuacja prac w alei Waszyngtona
Kontynuacja prac w alei Waszyngtona
Źródło: Infoulice Warszawa

Na rondzie Waszyngtona będzie zmieniona organizacja ruchu. Kierowcy jadący od mostu Poniatowskiego skręcą w lewo z dwóch pasów. Z kolei z alei Zielenieckiej w lewo będzie jeden zamiast dwóch.

Objazd zamkniętego wyjazdu z ulicy Saskiej poprowadzi Zwycięzców do Francuskiej lub Międzynarodowej. Frezowany odcinek kierowcy będą mogli ominąć aleją Zieleniecką i ulicą Grochowską.

Ten etap remontu planowany jest do czwartku, 27 listopada, do godziny 4 rano.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

