"Po starej windzie został jedynie fundament". Wygodniej na ważnym węźle

Na wiaduktach przechodzących nad torami znajdują się przystanki autobusowe obsługujące kilkanaście linii. Same wiadukty są przedłużeniem Trasy Siekierkowskiej. Na stacji natomiast zatrzymują się m.in. pociągi jadące z Otwocka. "Po jej przesunięciu pod wiadukt znaczenie tego węzła przesiadkowego tylko wzrosło. Dlatego też kwestia dostępności w tym miejscu jest szczególnie ważna" - podkreślił w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.
Przystanki autobusowe ze stacją, poza schodami, łączą cztery windy. Dwie po wschodniej stronie ulicy Marsa zostały już wyremontowane.
Winda jak nowa
Teraz końca dobiegł remont jednego z dwóch dźwigów po stronie zachodniej. Gotowa już winda znajduje się po północnej stronie torów kolejowych. Prace prowadziła firma Strabag i pochłonęły 1,8 miliona złotych.
"Cała konstrukcja dźwigu jest nowa – od podszybia, przez szyb, po samą windę. Po starej windzie został jedynie fundament, który przeszedł remont. Przebudowane i dostosowane do nowego układu wyjścia z windy zostały również chodniki - opisał Zarząd Dróg Miejskich.
W trakcie remontu pierwszej z wind rozpoczęły się również prace nad drugą, po południowej stronie torów. Prowadzi je firma Sarinż, której oferta wyniosła blisko 1,7 miliona złotych. "Jak w przypadku przebudowanej już windy cała konstrukcja będzie zupełnie nowa" - zapewnili drogowcy.
Usprawnienie komunikacji
Zarząd Dróg Miejskich zaznaczył, że dostępność jest jednym z ich priorytetów. "Przebudowa wind w rejonie PKP Gocławek to tylko jeden z wielu przykładów jej poprawy. Kolejnymi jest m.in. trwająca budowa pochylni na Przyczółku Grochowskim, która zapewni połączenie bez barier między al. Stanów Zjednoczonych i ul. Kinową a ul. Ostrobramską" - zaznaczył.
Z kolei w zeszłym roku zakończyły się prace na pl. Na Rozdrożu. Drogowcy wybudowali tam windy łączące plac z przystankami autobusowymi w ciągu Trasy Łazienkowskiej. Zlikwidowane zostały także podziemne przejścia dla pieszych, a w ich miejsce powstały naziemne.
"Niedługo piesi będą mogli przejść nowymi zebrami także przez ul. Wołoską – gdzie zlikwidowana została kładka na wysokości ul. Uniechowskiego – a od niedawna mogą już na skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Młynarskiej – gdzie zastąpiły dotychczasowe przejścia naziemne. Obie inwestycje prowadzą deweloperzy, którzy na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych mają obowiązek dostosować do swoich inwestycji układ pobliskich dróg" - podał ZDM.
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: ZDM Warszawa