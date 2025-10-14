"Po starej windzie został jedynie fundament". Wygodniej na ważnym węźle

Tramwaje wróciły na Marszałkowską Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Na wiaduktach przechodzących nad torami znajdują się przystanki autobusowe obsługujące kilkanaście linii. Same wiadukty są przedłużeniem Trasy Siekierkowskiej. Na stacji natomiast zatrzymują się m.in. pociągi jadące z Otwocka. "Po jej przesunięciu pod wiadukt znaczenie tego węzła przesiadkowego tylko wzrosło. Dlatego też kwestia dostępności w tym miejscu jest szczególnie ważna" - podkreślił w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.

Przystanki autobusowe ze stacją, poza schodami, łączą cztery windy. Dwie po wschodniej stronie ulicy Marsa zostały już wyremontowane.

Winda jak nowa

Teraz końca dobiegł remont jednego z dwóch dźwigów po stronie zachodniej. Gotowa już winda znajduje się po północnej stronie torów kolejowych. Prace prowadziła firma Strabag i pochłonęły 1,8 miliona złotych.

"Cała konstrukcja dźwigu jest nowa – od podszybia, przez szyb, po samą windę. Po starej windzie został jedynie fundament, który przeszedł remont. Przebudowane i dostosowane do nowego układu wyjścia z windy zostały również chodniki - opisał Zarząd Dróg Miejskich.

W trakcie remontu pierwszej z wind rozpoczęły się również prace nad drugą, po południowej stronie torów. Prowadzi je firma Sarinż, której oferta wyniosła blisko 1,7 miliona złotych. "Jak w przypadku przebudowanej już windy cała konstrukcja będzie zupełnie nowa" - zapewnili drogowcy.

Usprawnienie komunikacji

Zarząd Dróg Miejskich zaznaczył, że dostępność jest jednym z ich priorytetów. "Przebudowa wind w rejonie PKP Gocławek to tylko jeden z wielu przykładów jej poprawy. Kolejnymi jest m.in. trwająca budowa pochylni na Przyczółku Grochowskim, która zapewni połączenie bez barier między al. Stanów Zjednoczonych i ul. Kinową a ul. Ostrobramską" - zaznaczył.

Z kolei w zeszłym roku zakończyły się prace na pl. Na Rozdrożu. Drogowcy wybudowali tam windy łączące plac z przystankami autobusowymi w ciągu Trasy Łazienkowskiej. Zlikwidowane zostały także podziemne przejścia dla pieszych, a w ich miejsce powstały naziemne.

"Niedługo piesi będą mogli przejść nowymi zebrami także przez ul. Wołoską – gdzie zlikwidowana została kładka na wysokości ul. Uniechowskiego – a od niedawna mogą już na skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Młynarskiej – gdzie zastąpiły dotychczasowe przejścia naziemne. Obie inwestycje prowadzą deweloperzy, którzy na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych mają obowiązek dostosować do swoich inwestycji układ pobliskich dróg" - podał ZDM.