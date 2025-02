Blokowali ruch przed koncertem Taylor Swift, jest wyrok sądu

Posłuchaj Wstrzymaj "Musimy protestować w taki sposób". Demonstracje Ostatniego Pokolenia budzą kontrowersje Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN

Ostatnie Pokolenie poinformowało o wyroku dla piątki aktywistów, którzy blokowali ruch przed koncertem Taylor Swift w Warszawie. Wszyscy zostali skazani na kary grzywny. Aktywiści zapowiadają, że będą się odwoływać.

Chodzi po wydarzenia z sierpnia ubiegłego roku, kiedy grupa aktywistów z Ostatniego Pokolenia zablokowała dojazd na koncert amerykańskiej gwiazdy pop Taylor Swift na Stadionie Narodowym oraz ruch na pobliskim moście Poniatowskiego. Protestujących z jezdni usunęła policja. Sprawa trafiła do sądu.

W październiku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe wydał wyrok nakazowy, wymierzając aktywistom karę nagany. Decyzja ta stała się nieważna, ponieważ odwołanie od niej złożyła Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII.

Ostatnie Pokolenie blokowało ruch przed koncertem Taylor Swift w Warszawie Źródło: Ostatnie Pokolenie

Pięcioro aktywistów skazanych

W środę, 12 lutego aktywiści z Ostatniego Pokolenia poinformowali, że pięcioro aktywistów zostało skazanych na kary grzywny. Jak przekazali w komunikacie, sąd zgodził się z faktem, że "troski o planetę i kryzys klimatyczny są szczere i ważne", ale "nie wpływa to na znoszenie kary czy działania bezprawne". - Cieszymy się, że sąd rozumie nasze motywacje. Jednak co nam po tym, jeśli wciąż chroni miliarderów wyjętych spod prawa? Skazuje ludzi za obywatelskie nieposłuszeństwo przeciwko superbogaczom takim jak Taylor Swift, których rozpustne życie ma katastrofalne skutki dla reszty społeczeństwa. 1 procent najbogatszych ludzi na świecie odpowiada za tyle samo emisji CO2, co najbiedniejsze 5 miliardów ludzi - skomentował wyrok cytowany w komunikacie Ostatniego Pokolenia Radomir Majewski, jeden ze skazanych w środę aktywistów.

Ostatnie Pokolenie zapowiada odwołanie się od wyroku.

Do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie informacji o wyroku w tej sprawie. Od aktywistów próbowaliśmy dowiedzieć się, jaki jest wymiar kary grzywny wymierzonej przez sąd, ale osoba wyznaczona do kontaktu nie odbierała telefonu.

Dlaczego protestują?

Aktywiści i aktywistki pojawiają się na głównych stołecznych arteriach, ich blokady są zazwyczaj krótkie, ale wywołują emocje. Są szczególnie uciążliwe, bo odbywają się zwykle w porannym szczycie.

Ostatnie Pokolenie żąda szybkiego spełnienia dwóch głównych postulatów: przekazania wszystkich środków z budowy dróg ekspresowych i autostrad na transport publiczny oraz wprowadzenia biletu za 50 złotych miesięcznie na transport regionalny w całym kraju.