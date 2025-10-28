Krzyż z paneli fotowoltaicznych na dachu kościoła

Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Na połączenie tradycji z nowoczesnością zwrócił uwagę warszawski radny z klubu Lewica - Miasto Jest Nasze. "Gratulacje dla proboszcza z kościoła na warszawskim Grochowie, który po cichu połączył dwie zwaśnione Polski: Położył na dachu panele fotowoltaiczne, ale ułożył je w kształt krzyża. Widać tylko z nieba, ale moim zdaniem Bóg widzi i cieszy się!" - napisał na Facebooku, Jan Mencwel. Do postu dodał zrzut ekranu z map Google, na którym widać panele.

Na miejsce pojechał Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. Świątynia znajduje się pomiędzy dwoma ulicami: aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Spalinową. Od tych dwóch stron znajdują się również wejścia do jej wnętrza.

Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

- Panele fotowoltaiczne ułożono na dachu kościoła na południowo-zachodniej stronie. Z poziomu ulicy słabo je widać, można dostrzec ich zarys, jeśli się wie, czego się szuka - opisał reporter. - Z drona są w pełni widoczne i rzeczywiście ułożone są na dachu świątyni w kształt krzyża.