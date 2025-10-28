Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Krzyż z paneli fotowoltaicznych na dachu kościoła

Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Jedna z parafii na warszawskim Grochowie zainwestowała w panele fotowoltaiczne na dachu - zostały one ułożone w... kształt krzyża.

Na połączenie tradycji z nowoczesnością zwrócił uwagę warszawski radny z klubu Lewica - Miasto Jest Nasze. "Gratulacje dla proboszcza z kościoła na warszawskim Grochowie, który po cichu połączył dwie zwaśnione Polski: Położył na dachu panele fotowoltaiczne, ale ułożył je w kształt krzyża. Widać tylko z nieba, ale moim zdaniem Bóg widzi i cieszy się!" - napisał na Facebooku, Jan Mencwel. Do postu dodał zrzut ekranu z map Google, na którym widać panele.

Na miejsce pojechał Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. Świątynia znajduje się pomiędzy dwoma ulicami: aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Spalinową. Od tych dwóch stron znajdują się również wejścia do jej wnętrza.

Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

- Panele fotowoltaiczne ułożono na dachu kościoła na południowo-zachodniej stronie. Z poziomu ulicy słabo je widać, można dostrzec ich zarys, jeśli się wie, czego się szuka - opisał reporter. - Z drona są w pełni widoczne i rzeczywiście ułożone są na dachu świątyni w kształt krzyża.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Kościół katolickiKościół w PolsceEkologiaciekawostki
