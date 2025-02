Kendrick Lamar i SZA ruszą w trasę po Europie. Jeden koncert w Polsce

Posłuchaj Wstrzymaj Grammy 2025 rozdane Źródło: TVN24

Kendrick Lamar i SZA wystąpią w Polsce. Koncert duetu na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie jednym z przystanków na europejskiej trasie rapera i wokalistki.

Kendrick Lamar i SZA 10 lutego w Los Angeles po występie w przerwie Super Bowl, ogłosili Grand National Tour. Trasa obejmie 13 stadionów w Europie. W Warszawie artyści zagoszczą 6 sierpnia na PGE Narodowym. Podczas europejskich koncertów Kendrick Lamar i SZA połączą swoje repertuary, serwując ucztę fanom hip-hopu i R&B.

Kendrick Lamar i SZA wystąpią w Polsce Źródło: Live Nation

Kendrick Lamar to jeden z najbardziej cenionych raperów na świecie. W tym roku zgarnął cztery nagrody Grammy. Otrzymał je w kategoriach Piosenka Roku oraz Nagranie Roku, za "Not Like Us". Amerykański gwiazdor został doceniony został także w kategoriach: Najlepszy Występ - Rap ("Not Like Us") i Najlepsza Piosenka - Rap ("Not Like Us"). A twórcy teledysku do nagrodzonej piosenki Lamara odebrali statuetkę w kategorii Najlepszy Teledysk.

Kendrick Lamar na rozdaniu Grammy 2025 Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Lamar jest rekordzistą tych prestiżowych nagród. W 2016 roku otrzymał aż 11 nominacji. Obecnie jest posiadaczem 22 "gramofonów".

SZA to jedna z największych gwiazd współczesnego R&B. Artystka podbiła serca fanów dzięki albumom "Ctrl" i "SOS". Jej twórczość łączy neo-soul, R&B i alternatywne brzmienia. W swoich tekstach porusza tematykę miłości, samoakceptacji i relacji międzyludzkich.

Bilety na koncert można kupić od 14 lutego.