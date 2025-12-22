Groził znajomemu. W tle konflikt o pieniądze

Policjanci zatrzymali 26-latka Źródło: KRP Warszawa VII

Do policjantów wpłynęło zawiadomienie dotyczące gróźb karalnych. "Zgłaszający wskazał, że znajomy 26-latek pisze do niego o pozbawieniu życia lub zdrowia, a on obawia się spełnienia tych gróźb" - poinformowała podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Jak dodała, w tle pozostawały rozliczenia finansowe między mężczyznami.

Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy 26-latka. "Podczas przeszukania pokoju zajmowanego przez mężczyznę kryminalni znaleźli i zabezpieczyli działki marihuany oraz kastet" - opisała Węgrzyniak.

Dwa zarzuty i dozór

Na podstawie zebranego przez materiału dowodowego, 26-latek usłyszał zarzuty: kierowania gróźb w celu zwrotu należności i posiadania narkotyków. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe zdecydowano o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego.

