Zdjęcie broni i "do zobaczenia Karolku". Zatrzymano 19-latka

Nawrocki: dlatego odmówiłem nominowania 46 sędziów Źródło: Zdjęcia organizatora

Wpis był odpowiedzią na post profilu "Łączy nas piłka", prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej. Ten oryginalny zawierał zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego z synem na Stadionie Narodowym podczas piątkowego meczu Polska-Holandia.

Użytkownik odpowiedział, udostępniając fotografię, na której widać pistolet trzymany w dłoni. Towarzyszyło jej zdanie: "do zobaczenia Karolku". Wpis został usunięty, ale jego screen bez problemu można znaleźć w mediach społecznościowych.

Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym Źródło: Piotr Nowak/EPA/PAP

Sprawą zajeła się policja

W sobotę warszawska policja poinformowała, że zajmuje się tą sprawą. "W odniesieniu do samego zdjęcia, które wykorzystano w przedmiotowym poście – fotografia była wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach i w serwisach społecznościowych" - przekazała komenda.

Jeszcze tego samego dnia KSP poinformowała, że policjanci zatrzymali 19-letniego Polaka, mieszkańca powiatu otwockiego na Mazowszu.

Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę mającego związek z kierowaniem gróźb karalnych wobec Prezydenta RP.



To 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. Sprawa dotyczy przestępstwa z art. 190 par.1 kk, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Czynności w… pic.twitter.com/hZZVHH2kO3 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 15, 2025 Rozwiń

Sprawa dotyczy artykułu 190 Kodeksu karnego. Za opisane czyny grozi do trzech lat więzienia.

