Zdjęcie broni i "do zobaczenia Karolku". Zatrzymano 19-latka

Wpis był odpowiedzią na post profilu "Łączy nas piłka", prowadzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej. Ten oryginalny zawierał zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego z synem na Stadionie Narodowym podczas piątkowego meczu Polska-Holandia.
Użytkownik odpowiedział, udostępniając fotografię, na której widać pistolet trzymany w dłoni. Towarzyszyło jej zdanie: "do zobaczenia Karolku". Wpis został usunięty, ale jego screen bez problemu można znaleźć w mediach społecznościowych.
Sprawą zajeła się policja
W sobotę warszawska policja poinformowała, że zajmuje się tą sprawą. "W odniesieniu do samego zdjęcia, które wykorzystano w przedmiotowym poście – fotografia była wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach i w serwisach społecznościowych" - przekazała komenda.
Jeszcze tego samego dnia KSP poinformowała, że policjanci zatrzymali 19-letniego Polaka, mieszkańca powiatu otwockiego na Mazowszu.
Sprawa dotyczy artykułu 190 Kodeksu karnego. Za opisane czyny grozi do trzech lat więzienia.
§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Autorka/Autor: katke/b, akw
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/EPA/PAP