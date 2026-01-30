Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Zoo ogłasza plebiscyt na Zwierzaka Roku. Można głosować na 12 finalistów

Żyrafa Pietruszka świętuje swoje pierwsze urodziny
"Maluch po urodzeniu miał około 175 centymetrów i ważył 49 kilogramów"
Źródło: Warszawskie zoo
Stołeczny ogród zoologiczny ogłosił plebiscyt na Zwierzaka Roku. Głosować można w sieci. Kandydatów jest 12 - to zwycięzcy comiesięcznych konkursów.

"Przez cały zeszły rok spośród naszych mieszkańców wybieraliście Zwierzaków Miesiąca, którzy następnie awansowali do dzisiejszego finału. Zgodnie z zapowiedzią teraz uruchamiamy plebiscyt, który potrwa do niedzieli 8 lutego" - poinformował ogród zoologiczny w mediach społecznościowych.

Przygotowany jest specjalny formularz do głosowania, dostępny na Facebooku oraz na stronie internetowej zoo.

Finaliści to:

  • Żyrafa Pietruszka
  • Żyrafek Pomelo
  • Irbis śnieżny Pamir
  • Lampart amurski Zivon
  • Irbis śnieżny Suri
  • Gepardzica Lara
  • Wikunia Rózia
  • Pampasowce grzywiaste Pedro i Pascal
  • Małe góralki
  • Manul stepowy Jessie
  • Gepardzica Lava
  • Małe kangurki

Autorka/Autor: ec

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sebastian Guzowski

zwierzęta w mieście
