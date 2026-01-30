"Przez cały zeszły rok spośród naszych mieszkańców wybieraliście Zwierzaków Miesiąca, którzy następnie awansowali do dzisiejszego finału. Zgodnie z zapowiedzią teraz uruchamiamy plebiscyt, który potrwa do niedzieli 8 lutego" - poinformował ogród zoologiczny w mediach społecznościowych.
Przygotowany jest specjalny formularz do głosowania, dostępny na Facebooku oraz na stronie internetowej zoo.
Finaliści to:
- Żyrafa Pietruszka
- Żyrafek Pomelo
- Irbis śnieżny Pamir
- Lampart amurski Zivon
- Irbis śnieżny Suri
- Gepardzica Lara
- Wikunia Rózia
- Pampasowce grzywiaste Pedro i Pascal
- Małe góralki
- Manul stepowy Jessie
- Gepardzica Lava
- Małe kangurki
