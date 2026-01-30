"Maluch po urodzeniu miał około 175 centymetrów i ważył 49 kilogramów" Źródło: Warszawskie zoo

"Przez cały zeszły rok spośród naszych mieszkańców wybieraliście Zwierzaków Miesiąca, którzy następnie awansowali do dzisiejszego finału. Zgodnie z zapowiedzią teraz uruchamiamy plebiscyt, który potrwa do niedzieli 8 lutego" - poinformował ogród zoologiczny w mediach społecznościowych.

Przygotowany jest specjalny formularz do głosowania, dostępny na Facebooku oraz na stronie internetowej zoo.

Finaliści to:

Żyrafa Pietruszka

Żyrafek Pomelo

Irbis śnieżny Pamir

Lampart amurski Zivon

Irbis śnieżny Suri

Gepardzica Lara

Wikunia Rózia

Pampasowce grzywiaste Pedro i Pascal

Małe góralki

Manul stepowy Jessie

Gepardzica Lava

Małe kangurki

