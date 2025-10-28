Odnowiony teren przed Kościołem Pokamedulskim Źródło: Facebook / Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany

O zabytkowej, niewielkiej świątyni na Pradze-Północ stało się głośno za sprawą dzielnicowych radnych oraz stowarzyszenia Porozumienie Dla Pragi. Chodzi o kaplicę pod wezwaniem św. Wojciecha przy ulicy Brzeskiej 12.

Apelowano o remont tego miejsca, które przez lata niszczało, a stan obiektu z każdym kolejnym rokiem pozostawiał coraz więcej do życzenia. W końcu w 2023 roku świątynia została wyłączona z użytkowania.

Remont zabytkowej kaplicy na Pradze

W październiku wystartowały pierwsze prace renowacyjne kościoła, o czym w mediach społecznościowych poinformował radny Krzysztof Michalski z Porozumienia Dla Pragi.

"Remont zabytkowej kaplicy dawnego szpitala kolejowego przy Brzeskiej 12, najmniejszej świątyni Pragi trwa w najlepsze. Prace zewnętrzne i w środku realizuje firma Katanga" - napisał na Facebooku.

Jak przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl radny, koszt prac to nieco ponad 537 tys. zł.

- Moje zabiegi o remont tej kaplicy zaczęły się trzy lata temu poprzez budżet obywatelski Mazowsza. Od tamtego momentu tym miejscem zaczęto się interesować. Dzięki temu samorząd znalazł środki na zinwentaryzowanie tej kaplicy i przygotowanie projektu prac konserwatorskich, co odbywało się jeszcze w roku ubiegłym. W tym roku ogłoszono przetarg - wyjaśnił nam Krzysztof Michalski.

W ramach inwestycji wykonane zostaną podstawowe prace konserwatorskie - chodzi o renowację tynków, witraży i wnętrza kaplicy. Obiekt zostanie zabezpieczony. - Część elementów tej kaplicy zagrażała osobom przebywającym przy tym budynku. Odchyliła się znajdująca się tam niewielka dzwonnica - przyznał radny.

Po remoncie m.in. zostanie przywrócona oryginalna kolorystyka świątyni.

Najmniejsza świątynia na Pradze

Kaplica przy ulicy Brzeskiej 12 ma powierzchnię zaledwie 30 mkw., co czynią ją najmniejszą świątynią warszawskiej Pragi. Budynek powstał na początku XX wieku, choć jak zwrócił uwagę Krzysztof Michalski – jej zarys widoczny jest już na planie Lindleya z końca XIX w. Miejsce to od zawsze służyło celom sakralnym przy znajdującym się tam dawnym szpitalu kolejowym.

Świątynią opiekowali się księża palotyni pobliskiej parafii przy ulicy Skaryszewskiej na Kamionku. W kaplicy do dzisiaj zachowała się dawna podłoga i witraże. Niewielki budynek został wpisany do rejestru zabytków w 2021 roku.

Rozpoczęte prace potrwają kilka miesięcy, roboty prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków. Budynek przy Brzeskiej 12 nie jest własnością Kościoła Katolickiego, należy do samorządu Mazowsza.

Szpital kolejowy działał w tym miejscu od 1900 roku. Zlikwidowany został w latach 2008-2009.