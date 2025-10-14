Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Policyjna akcja w "zagłębiu narkotykowym", ośmiu zatrzymanych

Narkotyki (zdjęcie ilustracyjne)
Ulica Mała na Pradze Północ
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
W ostatni weekend policjanci z północnopraskiej komendy przeprowadzili akcję wymierzoną w handel narkotykami. Od piątku do niedzieli zatrzymali łącznie osiem osób.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej po raz kolejny skontrolowali rejon ulic Ząbkowskiej, 11 Listopada, Brzeskiej, Wileńskiej, Zamoyskiego i Kijowskiej na Pradze Północ, gdzie kwitnie handel środkami odurzającymi.

- W trakcie podjętych kontroli policjanci zatrzymali łącznie ośmiu mężczyzn, w wieku od 25 do 43 lat. Czterech z nich było obcokrajowcami, narodowości ukraińskiej i mołdawskiej. Tożsamość każdego z nich policjanci szczegółowo weryfikowali w bazie danych. Podczas legitymowania 27-letniego obywatela Ukrainy okazało się, że przebywa nielegalnie na terenie Polski - przekazała nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Zarzuty i deportacja

Policjantka wskazała, że wszyscy zatrzymani trafili do komendy przy ul. Jagiellońskiej, a zabezpieczone narkotyki zostały zbadane testerem przez policyjnego technika. - Wśród przechwyconych środków odurzających dominował mefedron - wyjaśniła Onyszko.

Na komendzie mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi im kara do trzech lat więzienia. Dodatkowo wobec 27-letniego obywatela Ukrainy wszczęto procedurę deportacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Akcja policji w "zagłębiu narkotykowym". Diler i "czujka" zatrzymani

Akcja policji w "zagłębiu narkotykowym". Diler i "czujka" zatrzymani

"Punkt koncentracji poważnych zagrożeń". Radny chce kamer

"Punkt koncentracji poważnych zagrożeń". Radny chce kamer

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawieNarkotykiPolicja
Czytaj także:
Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny
Kilka godzin wyjeżdżali z parkingu. Drogowcy o "problemie w zarządzaniu", galeria o "szerokim planie"
Dariusz Gałązka
Stacja Warszawa Falenica
Dwa dodatkowe tory, trzy tunele i jeden wiadukt na linii otwockiej
Komunikacja
Autobus promujący Konkurs Chopinowski
Do tramwaju i pociągu metra dołączył "chopinowski" autobus
Komunikacja
komputer klawiatura rece shutterstock_2505227273
Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro
Okolice
Zaparkował na kopercie, miał nieważną kartę żony
Karta nieważna od trzech lat, ale się "czepiają"
Bielany
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Pobicie, pożar i śmierć mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane
Okolice
Wypadek samochodowy na krajowej "50", na odcinku Brok - Ostrów Mazowiecka
W wypadku zginął jego ojciec, on uciekł
Okolice
Yehuda Prokopowicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
W kolejce po wejściówki "ludzie zaczynają się ustawiać nawet o 5 rano"
Kultura
Zderzenie dwóch aut w miejscowości Nowe Grochale
Zderzenie aut. Jeden z kierowców pijany i z zakazem prowadzenia
Okolice
Wypadek na autostradzie A2
Na pasie awaryjnym A2 wysiadł z ciężarówki, zginął pod kołami busa
Okolice
Kontrole użytkowników hulajnóg
Po sygnałach od mieszkańców kontrolowali użytkowników hulajnóg
Wilanów
Potrącenie pieszej i utrudnienia w kursowaniu tramwajów (zdjęcie ilustracyjne)
Piesza potrącona przez tramwaj, były utrudnienia w centrum
Śródmieście
14 cudzoziemców nie wjechało do Polski (zdj. ilustracyjne)
14 cudzoziemców zatrzymanych na lotnisku
Włochy
Policja szuka tego mężczyzny
Zniszczony biletomat, szukają tego mężczyzny
Okolice
Skazany za pedofilię może ubiegać się o odszkodowanie, chociaż do przestępstwa się przyznał
Trzy lata koszmaru. Sprawca skazany i wpisany do "rejestru pedofilów"
Okolice
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Boją się hałasu i zalewu aut. Awantura o planowaną halę
Piotr Bakalarski
Szkolenie z obrony cywilnej w Łomiankach
Poznali zasady survivalu. "To może się przydać każdemu"
Mateusz Mżyk
Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę
Właz prowadził do piwniczki, ukrył się tam przed policją
Okolice
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Lecieli do Nowego Jorku, lądowali w Kopenhadze. Zmarła pasażerka
Włochy
Odłowy w Kanale Piaseczyńskim
Odławiają "obce" gatunki, spuszczą wodę z kanału
Śródmieście
Dawny tor kolarski na Kamionku
Orzeł pod ochroną. Do powrotu kolarzy daleka droga
Piotr Bakalarski
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Rasistowska napaść na 11-latka. Sprawca poszukiwany
Okolice
Pożar samochodu w miejscowości Truskaw
Auto doszczętnie spłonęło, jedna osoba trafiła do szpitala
Okolice
Testy na wiadukcie w Rembertowie
256 ton na wiadukcie. Test zaliczony
Rembertów
Wypadek w okolicy przystanku Warszawa Gocławek (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na kolei. Pociągi były opóźnione
Praga Południe
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Prokuratura przyjrzy się wypowiedziom Bąkiewicza podczas wiecu PiS
Śródmieście
Drążenie kolektora Mokotowskiego Bis (pierwszy etap)
Wybudują wielki kolektor pod Wisłostradą
Mokotów
Jakub Iwaniec
Świadkowie byli pewni, że kierował pijany sędzia. Prokuratura o swoich ustaleniach
TVN24
Warszawskie Drzewo Roku
Warszawskie Drzewo Roku wybrane. Rośnie na Ochocie
Ochota
Ks. Rafał Główczyński
Ksiądz otwiera klubokawiarnię w lokalu po agencji towarzyskiej
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki