Policyjna akcja w "zagłębiu narkotykowym", ośmiu zatrzymanych

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej po raz kolejny skontrolowali rejon ulic Ząbkowskiej, 11 Listopada, Brzeskiej, Wileńskiej, Zamoyskiego i Kijowskiej na Pradze Północ, gdzie kwitnie handel środkami odurzającymi.

- W trakcie podjętych kontroli policjanci zatrzymali łącznie ośmiu mężczyzn, w wieku od 25 do 43 lat. Czterech z nich było obcokrajowcami, narodowości ukraińskiej i mołdawskiej. Tożsamość każdego z nich policjanci szczegółowo weryfikowali w bazie danych. Podczas legitymowania 27-letniego obywatela Ukrainy okazało się, że przebywa nielegalnie na terenie Polski - przekazała nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Zarzuty i deportacja

Policjantka wskazała, że wszyscy zatrzymani trafili do komendy przy ul. Jagiellońskiej, a zabezpieczone narkotyki zostały zbadane testerem przez policyjnego technika. - Wśród przechwyconych środków odurzających dominował mefedron - wyjaśniła Onyszko.

Na komendzie mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi im kara do trzech lat więzienia. Dodatkowo wobec 27-letniego obywatela Ukrainy wszczęto procedurę deportacji.