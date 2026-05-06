Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Narodziny w zoo. Mała alpaka czeka na imię

|
W zoo urodziła się alpaka
W zoo urodziła się alpaka
Źródło: Warszawskie zoo/Facebook
Warszawskie zoo ma nową mieszkankę. Stado powiększyło się o małą alpakę. Zwierzak potrzebuje imienia, te powinno zaczynać się na literę S. Placówka czeka na propozycje internautów.

"Mała rośnie zdrowo pod czujnym okiem swojej mamusi Guanity. Jej tatą jest natomiast Tofik. Dziewczynka przyszła na świat we wtorek 28 kwietnia, ma się świetnie, poznaje wybieg oraz została zaakceptowana przez resztę stada" - napisał stołeczny ogród zoologiczny w mediach społecznościowych.

Ogłosił też plebiscyt na imię dla nowego zwierzaka. W tym roku propozycje powinny zaczynać się na literę S.

W zoo urodziła się alpaka
W zoo urodziła się alpaka
W zoo urodziła się alpaka
Źródło: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo
W zoo urodziła się alpaka
W zoo urodziła się alpaka
Źródło: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo
W zoo urodziła się alpaka
W zoo urodziła się alpaka
Źródło: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo
W zoo urodziła się alpaka
W zoo urodziła się alpaka
Źródło: Anna Węgrzynowicz/warszawskie zoo

Są kuzynami lam

Alpaki to spokojne i przyjazne zwierzęta pochodzące z Ameryki Południowej. To gatunek stadny, który najlepiej czuje się w grupie.

Ich wełna jest cieplejsza niż owcza (niektóre źródła podają, że jest nawet 6-7 razy cieplejsza) i nie uczula. Alpaki są kuzynami lam - ale mniejsze, delikatniejsze. Lamy i alpaki mogą się krzyżować, a ich potomstwo nazywane jest huarizo.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo

Udostępnij:
Tagi:
ZooOgród Zoologicznyzwierzęta
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Mężczyzna został zatrzymany
Wyszedł na wolność w styczniu, w maju usłyszał 8 zarzutów. Recydywista przed sądem
Poznański Helmut na wakacjach w Warszawie
Poznański Helmut na wakacje przyjechał do Warszawy
Komunikacja
BUWBAR - nowa przestrzeń gastronomiczna na Uniwersytecie Warszawskim
Miała być tania stołówka, jest premium food hall. Burza wokół lokalu na UW
Klaudia Kamieniarz, Mateusz Mżyk
Rowerzysta zmarł po potrąceniu
Wstrząsające ustalenia śledczych po tragicznej śmierci 17-letniego rowerzysty
Kierująca zaparkowała na przejściu dla pieszych
Zaparkowała na przejściu dla pieszych. Nie miała prawa jazdy
Wawer
Lotnisko Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuacja na Lotnisku Chopina
Włochy
Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Auto uderzyło w drzewo. Kierowca i pasażer nie żyją
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Dwa ciała na Żoliborzu. Jedno w mieszkaniu, drugie przed budynkiem. Śledztwo
Żoliborz
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
"Żart, który trwa już kilka lat". Brakuje wody na prysznic i pranie
Katarzyna Kędra
Kilkudniowy łoszak znaleziony na posesji pod Sochaczewem
Znalazł łoszaka na posesji. Zwierzę nie mogło stanąć na nogach
Białołęcka pod wodą
Brakuje chodników i drogi rowerowej, po deszczu ulica zamienia się w jezioro. Wreszcie remont
Białołęka
Stanisław Aronson
Słynny żołnierz Kedywu skończył 101 lat
Wola
Celnicy wykryli ponad 50 kg marihuany
W paczkach z ubraniami znaleźli kontrabandę
Obaj motocykliści nie mieli uprawnień
Zatrzymała go drogówka, o pomoc poprosił kolegę. Obaj wrócili pieszo
Mokotów
Targówek we wczesnych latach 60. XX wieku
75 lat temu Warszawa stała się trzy razy większa
Targówek
samolot sklejka
Rozbił się samolot gaśniczy. "Raptownie było widać, jak spada"
TVN24
Start Dromadera z Warszawy
Wystartował z Warszawy, rozbił się pod Biłgorajem. Ostatnie zdjęcia
Bemowo
Policja zatrzymała 25-latka
Nagrywał kobiety w toalecie. Nakryła go pracownica kawiarni
Wola
Uderzył autem w ogrodzenie i uciekł
Pijany, bez prawa jazdy i w kradzionym aucie
Nowe składy FLIRT zasilą tabor Kolei Maowieckich
Pojadą 160 kilometrów na godzinę i przewiozą ponad pół tysiąca pasażerów
Proces w sprawie zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach
Chwycił noże i zaatakował ratowników medycznych, jeden nie przeżył. Ruszył proces
Pożar na parkingu w Wieliszewie
Spalone auta na parkingu, straty na ponad 250 tysięcy złotych. Śledztwo
Kradzież skarbony w kościele
Ukradł skarbonę z kościoła. Wpadł przez monitoring
Straż miejska interweniowała na Bemowie (zdjęcie ilustracyjne)
"Była zakrwawiona i miała rozciętą wargę". Jej partner został zatrzymany
Praga Południe
Zniszczone nagrobki na Cmentarzu Bródnowskim
Popękane płyty nagrobków, przewrócone tablice
Targówek
Policja zatrzymała "odbieraka"
Odbierał karty od oszukanych i wypłacał gotówkę
Mokotów
Finisz zapisów na siódmą edycję Rowerowego Maja
Rowerem, hulajnogą, deskorolką. W akcji bierze udział 200 tysięcy dzieci
Wilanów
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę
Zwrócili uwagę na jego styl jazdy i stan roweru
ogrod prace porzadek lopata shutterstock_2298522387
84-latka wróciła z ogrodu do domu i została brutalnie pobita
Kontrola biletów (zdj. ilustracyjne)
Od 16 lat jeździ bez biletu. Złapali go 125 razy. Kar nie płaci
Piotr Bakalarski
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki