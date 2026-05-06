Praga Północ Narodziny w zoo. Mała alpaka czeka na imię Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

W zoo urodziła się alpaka Źródło: Warszawskie zoo/Facebook

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Mała rośnie zdrowo pod czujnym okiem swojej mamusi Guanity. Jej tatą jest natomiast Tofik. Dziewczynka przyszła na świat we wtorek 28 kwietnia, ma się świetnie, poznaje wybieg oraz została zaakceptowana przez resztę stada" - napisał stołeczny ogród zoologiczny w mediach społecznościowych.

Ogłosił też plebiscyt na imię dla nowego zwierzaka. W tym roku propozycje powinny zaczynać się na literę S.

W zoo urodziła się alpaka W zoo urodziła się alpaka Źródło: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo W zoo urodziła się alpaka Źródło: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo W zoo urodziła się alpaka Źródło: Dawid Wdowiński/warszawskie zoo W zoo urodziła się alpaka Źródło: Anna Węgrzynowicz/warszawskie zoo

Są kuzynami lam

Alpaki to spokojne i przyjazne zwierzęta pochodzące z Ameryki Południowej. To gatunek stadny, który najlepiej czuje się w grupie.

Ich wełna jest cieplejsza niż owcza (niektóre źródła podają, że jest nawet 6-7 razy cieplejsza) i nie uczula. Alpaki są kuzynami lam - ale mniejsze, delikatniejsze. Lamy i alpaki mogą się krzyżować, a ich potomstwo nazywane jest huarizo.