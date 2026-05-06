Narodziny w zoo. Mała alpaka czeka na imię
"Mała rośnie zdrowo pod czujnym okiem swojej mamusi Guanity. Jej tatą jest natomiast Tofik. Dziewczynka przyszła na świat we wtorek 28 kwietnia, ma się świetnie, poznaje wybieg oraz została zaakceptowana przez resztę stada" - napisał stołeczny ogród zoologiczny w mediach społecznościowych.
Ogłosił też plebiscyt na imię dla nowego zwierzaka. W tym roku propozycje powinny zaczynać się na literę S.
Są kuzynami lam
Alpaki to spokojne i przyjazne zwierzęta pochodzące z Ameryki Południowej. To gatunek stadny, który najlepiej czuje się w grupie.
Ich wełna jest cieplejsza niż owcza (niektóre źródła podają, że jest nawet 6-7 razy cieplejsza) i nie uczula. Alpaki są kuzynami lam - ale mniejsze, delikatniejsze. Lamy i alpaki mogą się krzyżować, a ich potomstwo nazywane jest huarizo.
