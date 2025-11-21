Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Księgowy z teatru przywłaszczył 268 tysięcy złotych

52-latek został zatrzymany
52-latek został zatrzymany
Źródło: KRP II
Policjanci zatrzymali 52-letniego księgowego pracującego w teatrze. Śledczy ustalili, że mężczyzna przywłaszczył znaczną sumę pieniędzy. Straty wyceniono na 268 tysięcy złotych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, do nieprawidłowości dochodziło w Mazowieckim Teatrze Muzycznym na warszawskiej Pradze Północ.

Funkcjonariusze mokotowskiej komendy zatrzymali 52-letniego księgowego podejrzanego o systematyczne przywłaszczanie pieniędzy. - Zawiadomienie w tej sprawie złożył dyrektor jednego z warszawskich teatrów, który na początku listopada zauważył nieprawidłowości w dokumentacji finansowej - przekazuje aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

- W trakcie szczegółowej analizy dokumentacji okazało się, że brakuje znacznych kwot w porównaniu z tym, co oficjalnie księgowano. Po weryfikacji wpływów oraz przelewów realizowanych przez pracownika odpowiedzialnego za obsługę finansową, ustalono celowe działanie i manipulowanie dokumentacją - wyjaśnia policjantka.

Przyznał się do winy

Śledczy ustalili, że 52-latek nie tylko wypłacał sobie część gotówki, ale także realizował przelewy, które w systemie widniały jako płatności na rzecz kontrahentów. - W rzeczywistości jednak mężczyzna wpisywał prawidłowe dane odbiorców, lecz podmieniał numery rachunków bankowych, kierując pieniądze na własne konto. W ten sposób przez kilka dni wyprowadzał środki finansowe z instytucji, pozostając niezauważonym - tłumaczy rzeczniczka mokotowskich policjantów.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, nieuczciwy księgowy pracował w Mazowieckim Teatrze Muzycznym.

Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy i tłumaczył swoje działania problemami finansowymi, w które miał popaść kilka miesięcy wcześniej.

Prokuratura postawiła 52-latkowi zarzut przywłaszczenia mienia znacznej wartości. Mężczyznę objęto dozorem policji. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP II

PolicjaPrzestępczość w Warszawie
