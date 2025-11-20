Za 10 lat chcą ogrzać Warszawę bez użycia węgla

Elektrociepłownia Żerań Źródło: Orlen Termika

Orlen Termika posiada obecnie elektrociepłownie Żerań, Siekierki i Pruszków oraz ciepłownie Wola i Kawęczyn. EC Siekierki to największa elektrociepłownia w Unii Europejskiej, zapewniająca Warszawie 58 proc. ciepła. Niemal 40 proc. pochodzi z Żerania, natomiast ciepłownie Wola i Kawęczyn pełnią rolę źródeł szczytowych, uruchamianych tylko w czasie dużych mrozów.

Obecnie 61,6 proc. mocy zainstalowanych warszawskich zakładów opiera się na węglu, w 22,5 proc. na gazie i 16 proc. na innych źródłach, jak olej opałowy i biomasa. Zgodnie z planami spółki w 2035 roku węgiel ma zniknąć, 81 proc. mocy będzie gazowych, a pozostałą część zapewnią źródła odnawialne i nowe technologie odzysku ciepła odpadowego.

Ambitny plan inwestycyjny

Jak mówił dziennikarzom prezes Orlen Termika Andrzej Gajewski, spółka jest w stanie produkować ciepło z wielu źródeł i wykorzystuje tę możliwość do produkcji z tego, co akurat najbardziej się opłaca. W planach ma też budowę akumulatorów ciepła i kotłów elektrodowych.

- Realizujemy największy w historii naszej spółki plan inwestycyjny, który zakłada nakłady finansowe w wysokości blisko 17 miliardów złotych do 2035 roku. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego stolicy, dziś i w przyszłości - dodał Gajewski. Przypomniał, że dotychczas na inwestycje spółka wydała pięć miliardów złotych. Jak zaznaczył, nie oznacza to dla stołecznych odbiorców zmian cen ciepła systemowego, które w zestawieniu największych miast należą do najniższych w kraju.

Strategiczne cele

Wśród strategicznych przedsięwzięć szef Orlen Termika wymienia uruchomienie systemu odzysku ciepła ze spalin z kotła na biomasę w EC Siekierki. Ma on moc 26 MWt i jest największy w Polsce. Natomiast w 2029 roku ma ruszyć największy w Europie układ kondensacji spalin w EC Żerań - ma mieć moc 150 MWt, co podniesie sprawność działającego tam 500 MW bloku na gaz do ponad 60 proc.

Spółka przygotowuje się też do budowy nowego bloku gazowego na Siekierkach, ma mieć moc elektryczną ponad 500 MW i ponad 350 MW mocy termicznej. Trwa już budowa gazociągu - połączenia z systemem przesyłowym gazu. Blok ma zmniejszyć zużycie węgla o ok. 1 mln ton rocznie.

Biomasa i odzysk ciepła ze ścieków

Jak przypomniał wiceprezes Orlen Termika Michał Olszewski, na Żeraniu ruszyła budowa akumulatora ciepła o pojemności 61 tysięcy metrów sześciennych wody. Łącznie z podobnym systemem na Siekierkach cały system magazynowania ciepła w stolicy ma liczyć 120 tysięcy metrów sześciennych wody.

Jak dodał Olszewski, w obecnym sezonie grzewczym szczytowa ciepłownia Kawęczyn będzie mogła skorzystać z 220 MWt systemu na olej i gaz, co może oznaczać, że Kawęczyn nie spali w ciągu sezonu ani tony węgla.

Natomiast pierwszym zdekarbonizowanym systemem ciepłowniczym Orlen Termika będzie elektrociepłownia w podwarszawskim Pruszkowie. Obecnie korzysta z węgla, ale powstają w niej silniki gazowe o mocy 12 MWe i 12 MWt. W 2028 roku węgiel w Pruszkowie zastąpi 45 MWt kotłownia na biomasę. W perspektywie 2029 roku w Pruszkowie ma ruszyć odzysk ciepła ze ścieków za pomocą pompy ciepła o mocy 12 MWt.

Koniec podgrzewania Wisły

Jak podkreślał prezes Gajewski, właśnie 2029 rok będzie dla spółki rokiem przełomu, pojawią się bowiem instalacje odzysku ciepła ze ścieków. Orlen Termika ma już podpisane z NFOŚiGW umowy na dofinansowanie trzech takich projektów. Dodatkowo spółka do 2030 roku planuje uruchomić odzysk ciepła ze zrzutu wody chłodzącej do Wisły, co spowoduje, że elektrociepłownia nie będzie już "podgrzewać" rzeki.

Cały układ pomp ciepła, odzyskujących energię ze ścieków i wody chłodzącej w Warszawie i Pruszkowie ma mieć moc 247 MWt, co wystarcza do ogrzania zimą 150-tysięcznego miasta, i ma być największy w UE.

Konieczna zmiana prawa

Zmian ustawowych będzie wymagało natomiast planowane wykorzystanie do chłodzenia wody, opuszczającej stołeczne oczyszczalnie ścieków. Jak podkreślili szefowie spółki, zaapelowali już do Ministerstwa Infrastruktury o implementację do ustawy przepisów Dyrektywy Wodnej, umożliwiających użycie do chłodzenia podczyszczonych ścieków.

W przypadku wykorzystania do chłodzenia EC Żerań ścieków opuszczających oczyszczalnię Czajka, pobór wody z Wisły zmniejszyłby się o 80 proc. Zgodnie z obecnymi przepisami, gdyby ciepłownicza spółka używała do chłodzenia wody z oczyszczalni i zrzucała by ją do rzeki, traktowane byłoby to jako zrzut ścieków ze wszystkimi konsekwencjami. Zaradziłoby temu wprowadzenie do polskiego prawa definicji "wody odzyskanej", wtedy Orlen Termika nie musiałaby płacić za zrzut wody, uznawanej dziś za ścieki.