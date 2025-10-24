Czołowe zderzenie na Wybrzeżu Helskim. Trzy osoby ranne

Do zderzenia doszło tuż przed godziną 12. - Na Wybrzeżu Helskim, tuż przed mostem Gdańskim zderzyły się dwa auta osobowe. Ulica została zablokowana w obu kierunkach. Utworzył się duży korek, a kierowcy zawracali, szukając innej drogi - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. - Jedno z aut w wyniku uderzenia, wbiło się niemal tyłem w jeden ze słupków przy ulicy - dodaje.
Na miejscu pracowały początkowo policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Jak przekazał nam młodszy aspirant Bartłomiej Maciąg z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, trzy osoby zostały poszkodowane. Dodał, że strażacy pomogli w przetransportowaniu ich do karetek pogotowia i zabezpieczali miejsce zdarzenia.
- W zderzeniu uczestniczyły honda i citroen. Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala. Kierujący pojazdami są trzeźwi - informuje starszy sierżant Kacper Wojteczko z Komendy Stołecznej Policji.
Utrudnienia i trudne warunki na drodze
Nasz reporter przekazuje, że około godziny 13 służby udrożniły przejazd w stronę mostu Gdańskiego. - Policjanci prowadzą tu nadal swoje czynności - opisuje Mżyk.
Przestrzega także kierowców przed trudnymi warunkami, jakie panują w piątek na warszawskich drogach. Opady deszczu ograniczają widoczność, a jezdnie są śliskie.
Autorka/Autor: kk/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl