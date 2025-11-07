Nie żyje pieszy, szukają świadków wypadku

Policjanci szukają świadków tragicznego wypadku na ulicy Jagiellońskiej (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Policja

Do zdarzenia doszło w ostatnią środę (5 listopada), kilka minut przed godz. 20. "Przebiegający przez jezdnię ulicy Jagiellońskiej, na wysokości numeru 88 mężczyzna został potrącony przez samochód ciężarowy. Mimo udzielonej pomocy, pieszy zmarł w szpitalu" - poinformowała nadkom. Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI .

Policja szuka świadków śmiertelnego wypadku

Policja apeluje o kontakt wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia, posiadają jakiekolwiek nagrania (z kamer samochodowych badź zarejestrowane telefonem) i mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego wypadku. Kontaktować się należy z policjantami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, w siedzibie jednostki przy ul. Jagiellońskiej 51 bądź pod numerem tel. 47 72 375 12, 47 72 384 83.

Informacje można również przesyłać pisząc na adres e-mail: krp6.wds@ksp.policja.gov.pl.

Sprawa prowadzona jest pod numerem D-II-12126/25.