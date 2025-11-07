Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Nie żyje pieszy, szukają świadków wypadku

Policjanci szukają świadków tragicznego wypadku na ulicy Jagiellońskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Policjanci szukają świadków tragicznego wypadku na ulicy Jagiellońskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Policja
Policjanci szukają świadków tragicznego wypadku drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Zginął tam pieszy potrącony przez ciężarówkę.

Do zdarzenia doszło w ostatnią środę (5 listopada), kilka minut przed godz. 20. "Przebiegający przez jezdnię ulicy Jagiellońskiej, na wysokości numeru 88 mężczyzna został potrącony przez samochód ciężarowy. Mimo udzielonej pomocy, pieszy zmarł w szpitalu" - poinformowała nadkom. Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI .

Policja szuka świadków śmiertelnego wypadku

Policja apeluje o kontakt wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia, posiadają jakiekolwiek nagrania (z kamer samochodowych badź zarejestrowane telefonem) i mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego wypadku. Kontaktować się należy z policjantami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, w siedzibie jednostki przy ul. Jagiellońskiej 51 bądź pod numerem tel. 47 72 375 12, 47 72 384 83.

Informacje można również przesyłać pisząc na adres e-mail: krp6.wds@ksp.policja.gov.pl.

Sprawa prowadzona jest pod numerem D-II-12126/25.

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja

