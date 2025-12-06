Logo TVN Warszawa
Z prawem jazdy na "automat" jechał "manualem". Surowa kara

Automatyczna skrzynia biegów jest droga w naprawie
16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia
Źródło: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN
W Żyrardowie policjanci "drogówki" zatrzymali do kontroli 20-letniego kierowcę renault. Skończyło się wysokim mandatem i perspektywą sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Jednym z powodów był kod 78 w prawie jazdy 20-latka.

Policjanci na ulicy Wypoczynkowej w Żyrardowie zatrzymali do kontroli 20-letniego kierowcę renaulta, który nie zapiął pasów bezpieczeństwa, podobnie jak jego pasażer.

"W trakcie sprawdzenia stanu technicznego pojazdu okazało się, że samochód ma wycieki płynów eksploatacyjnych oraz nie posiada obowiązkowego wyposażenia. Dodatkowo, po weryfikacji uprawnień kierującego wyszło na jaw, że posiada on uprawnienia do prowadzenia samochodu wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów, tymczasem renault wyposażone było w skrzynię manualną" - przekazuje sierż. szt. Monika Michalczyk z policji w Żyrardowie.

Mandat i punkty karne, a to jeszcze nie koniec

20-latek został ukarany mandatami na łączną kwotę 3,4 tysiąca złotych i otrzymał 10 punktów, a policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i zakazali dalszej jazdy. To jeszcze nie koniec, młody kierowca musi liczyć się także z możliwością sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

"Ograniczenia wpisane w dokument prawa jazdy są wiążące dla kierowcy. Nieprzestrzeganie ich traktowane jest jako jazda bez wymaganych uprawnień, co skutkuje nie tylko wysokimi mandatami, ale również sądowym zakazem prowadzenia pojazdów" – przypomina sierż. szt. Monika Michalczyk.

Za kierowanie pojazdem z manualną skrzynią biegów przy posiadaniu prawa jazdy z kodem 78 (tylko na pojazdy z automatem) grozi mandat w wysokości minimum 1,5 tysiąca złotych, ale w skrajnych przypadkach może to być nawet 30 tysięcy. Sąd może również nałożyć zakaz prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.

W razie kolizji czy wypadku ubezpieczyciel może z kolei odmówić takiemu kierowcy wypłaty odszkodowania, co może być bardzo dotkliwe finansowo.

Straciła prawo jazdy
Mandaty na 7500 złotych i 30 punktów karnych
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Skontrolowali ponad 200 kierowców przewozów osób. Niemal połowę ukarali mandatami
Śródmieście
policyjny radiowóz w nocy
O tej porze nie spodziewał się kontroli, stracił prawo jazdy
