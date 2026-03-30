Ochroniarz okradał sklep, w którym pracował

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek, 26 marca, kiedy do Komisariatu Policji w Mszczonowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży artykułów spożywczych, drogeryjnych oraz alkoholu. Policjanci przeanalizowali nagrania z monitoringu.

Okazało się, że za kradzieżami stały dwie kobiety, którym pomagał pracownik ochrony sklepu.

"Przymykał oko na działania znajomych"

"66-letni mężczyzna nie tylko przymykał oko na działania swoich znajomych, ale również wskazywał im konkretne produkty i przygotowywał towar przeznaczony do kradzieży. Skradzione artykuły sprawcy dzielili między sobą" - podała kom. Emilia Bodych z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Do przestępstw dochodziło czterokrotnie w ciągu kilkunastu dni. Policja oszacowała, że łączna wartość skradzionego mienia wyniosła blisko 12 tysięcy złotych.

Policjanci, po ustaleniu tożsamości podejrzanych, jeszcze tego samego dnia zatrzymali trzy osoby - mieszkańców powiatu żyrardowskiego.

Trójka zatrzymanych usłyszała zarzuty czterech kradzieży. Grozi im kara do pięciu lat więzienia.

Ochroniarz okradał sklep, w którym pracował Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie