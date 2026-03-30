Ochroniarz okradał sklep, w którym pracował

Ochroniarz okradał sklep, w którym pracował
Źródło: Komenda Powiataowa Policji w Żyrardowie
W ręce policjantów wpadł 66-letni mężczyzna oraz dwie kobiety w wieku 30 i 58 lat. Cała trójka podejrzana jest o serię kradzieży w jednym ze sklepów na terenie powiatu żyrardowskiego. Łączna wartość strat wyniosła niemal 12 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek, 26 marca, kiedy do Komisariatu Policji w Mszczonowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży artykułów spożywczych, drogeryjnych oraz alkoholu. Policjanci przeanalizowali nagrania z monitoringu.

Okazało się, że za kradzieżami stały dwie kobiety, którym pomagał pracownik ochrony sklepu.

"Przymykał oko na działania znajomych"

"66-letni mężczyzna nie tylko przymykał oko na działania swoich znajomych, ale również wskazywał im konkretne produkty i przygotowywał towar przeznaczony do kradzieży. Skradzione artykuły sprawcy dzielili między sobą" - podała kom. Emilia Bodych z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Do przestępstw dochodziło czterokrotnie w ciągu kilkunastu dni. Policja oszacowała, że łączna wartość skradzionego mienia wyniosła blisko 12 tysięcy złotych.

Policjanci, po ustaleniu tożsamości podejrzanych, jeszcze tego samego dnia zatrzymali trzy osoby - mieszkańców powiatu żyrardowskiego.

Trójka zatrzymanych usłyszała zarzuty czterech kradzieży. Grozi im kara do pięciu lat więzienia.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
"Został zaatakowany kastetem i okradziony"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Został zaatakowany kastetem i okradziony"

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie

Alicja Glinianowicz
Czytaj także:
Zderzenie na Czerniakowskiej
Auto po zderzeniu stanęło w poprzek drogi. Utrudnienia
Śródmieście
Awaria taboru SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria pociągu SKM, opóźnienia
Białołęka
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Fotoradar rekordzista znów zniszczony
Ursus
Przedszkole numer 36 w Śródmieściu zostanie wygaszone
Spór o wygaszanie przedszkoli. Odmienne zdania ratusza i ministerstwa
Klaudia Kamieniarz
Wjechali do rowu, kierowca i pasażerowie byli pijani
Zauważyli czterech mężczyzn, którzy wyciągali samochód z rowu
Okolice
Zniszczony mural Kory
Bazgroły na muralu Kory
Śródmieście
Wypadek na stacji metra Pole Mokotowskie (zdj. ilustracyjne)
Wypadek w metrze. Cztery stacje były wyłączone
Mokotów
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłączyli prąd w mieszkaniu, tak uchronili ją przed stratą pieniędzy
Bielany
Wpadł na gorącym uczynku, z plecakiem pełnym łupów
Wyjeżdżał rowerem w nocy lub wczesnym rankiem, obserwował auta
Praga Północ
Pożar na wysypisku odpadów przy Zabranieckiej
Płonęła hala z makulaturą. Wiatr znosił dym na tory kolejowe
Praga Południe
Pożar na składowisku odpadów w Sokołowie
Kolejny pożar na składowisku odpadów
Okolice
Śmiertelny wypadek w Zawiszynie
Uderzył w przyczepę z drewnem. Nie żyje 11-letnia dziewczynka
Okolice
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Zatrzymali go, bo jechał za szybko. "Przekroczył nie tylko prędkość"
Okolice
Balon spadł pod Mińskiem Mazowieckiem
W lesie spadł balon. Sprawdzili, co przenosił
Okolice
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Nie chciał wypuścić byłej partnerki z mieszkania i groził jej śmiercią
Okolice
Plama na jezdni krajowej "siódemki" w Łomiankach
Przez rozlaną masę bitumiczną zamknęli jezdnię
Okolice
Panorama centrum Warszawy
Wieczorem zgaśnie iluminacja Pałacu Kultury i Nauki
Śródmieście
Zwierzęta na zajmowanej bezumownie działce na Targówku
Zwierzęta na bezprawnie zajętej działce. Są wyniki kolejnej kontroli
Targówek
Obchody Dnia Wolności Białorusi w Polsce (archiwum)
Białorusini świętują Dzień Wolności. Marsz i koncert na Placu Zamkowym
Śródmieście
Odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 w powiecie wołomińskim
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 już działa
Okolice
Zapatrzony w telefon kierowca nie zauważył policjanta
Kierowca zapatrzył się w telefon, nie zauważył policjanta
Okolice
Policjanci zabezpieczyli ponad 48 kilogramów narkotyków
Narkotyki były wszędzie, w lodówce, szafkach i łóżku. 48 kilogramów
Praga Południe
W weekend na tory wyjadą zabytkowe tramwaje
Na tory wyjadą zabytkowe tramwaje
Śródmieście
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Ojciec słuchał "brokera" i "inwestował". Syn zorientował się, że to oszustwo
Żoliborz
Pożar auta na Pradze
"Zauważyłem krótki błysk w lusterku wstecznym"
Praga Północ
Zderzenie auta z tramwajem
"Wjechał na czerwonym" i zderzył się z tramwajem. Motorniczy w szpitalu
Mokotów
Kierowca zignorował zakaz
Pojazd za długi i za ciężki, kierowca bez uprawnień
Okolice
Kierowca ciężarówki został zatrzymany
Telefon w ręce, ładunek bez zabezpieczenia
Okolice
Kontrola na lotnisku Warszawa Modlin
Na lotnisku przyznał, że kupił dokumenty
Okolice
Do kolizji doszło na Woli
Śmieciarką uderzył w tramwaj. Kierowca był pijany
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki