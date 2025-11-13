Mandat na 12 tysięcy, 80 punktów i sprawa w sądzie

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

W Słabomierzu policjantka wydziału ruchu drogowego żyrardowskiej policji przejeżdżając w czasie wolnym od służby, zauważyła pojazd marki Skoda, którego kierujący wymusił na niej pierwszeństwo, a następnie jechał slalomem.

"Podjęła próbę zatrzymania kierującego, jednak ten dynamicznie wyprzedził ją na przejściu dla pieszych i zaczął uciekać. Policjantka o tym, że prawdopodobnie jedzie za nietrzeźwym kierującym, poinformowała patrol ruchu drogowego, który zatrzymał 38-latka na stacji paliw w Żyrardowie" - informuje sierż. szt. Monika Michalczyk z policji w Żyrardowie.

38-latek został ukarany bardzo wysokim mandatem, stenie też przed sądem Źródło: Policja Żyrardów

38-letni obywatel Ukrainy miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu, trafił do policyjnej celi.

Mandat, punkty i proces

Podczas jazdy utrudniał ruch na drodze, nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, nie korzystał z pasów bezpieczeństwa i nie stosował się do znaków i sygnałów. Został za to ukarany mandatem karnym w wysokości 12 100 złotych i 80 punktami, zostało mu też zatrzymane prawo jazdy. A to dopiero początek jego problemów. Sprawa trafi do sądu. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Apelujemy do osób widzących kierujących, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, aby nie były obojętne w takiej sytuacji. Powiadomienie policji o podejrzeniu kierowania pojazdem przez nietrzeźwego kierującego może zapobiec tragicznym w skutkach zdarzeniom. Jeden telefon może uratować czyjeś życie. Policja

