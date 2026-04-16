Jechali kupić samochód, policjanci "zepsuli im dzień"

W miniony czwartek policjanci z Żuromina zatrzymali podczas patrolu do kontroli kierującego Skodą. Sprawdzili 71-letniego kierowcę w policyjnej bazie.

"Okazało się, że mławianin posiada dwa zakazy prowadzenia pojazdów i do października 2028 roku nie może kierować. Oprócz tego starosta mławski wydał decyzję o cofnięciu uprawnień mężczyźnie" - poinformował st. asp. Tomasz Łopiński z policji w Żurominie.

Sprawdzenie 25-letniego pasażera, syna kierującego, dało podobny wynik, jak u ojca. "Młody mężczyzna również ma zakaz prowadzenia pojazdów" - dodał Łopiński.

Policjanci "zepsuli im dzień"

Okazało się, że mężczyźni jechali, by kupić samochód. Nie udało się. "Stwierdzili, że policjanci 'zepsuli im dzień" - przekazał funkcjonariusz.

Kierowca trafił do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. 71-latek odpowie za niestosowanie się do zakazu.

