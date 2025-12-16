Trasa S7 zablokowana po wypadku

Korek po zderzeniu na S7 w Zgorzale Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło na trasie S7 w miejscowości Zgorzała.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 15.08. Na miejsce skierowano 4 zastępy. - Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Podróżowali nimi wyłącznie kierowcy. Jedna osoba została poszkodowana. Znajduje się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Trafi do szpitala. Drugi z kierowców nie potrzebował pomocy medycznej - poinformował mł. bryg. Łukasz Darmofalski ze straży pożarnej w Piasecznie.

Trasa S7 w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Utworzył się korek, według map Google ma ponad pięć kilometrów długości.

