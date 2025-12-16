Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Trasa S7 zablokowana po wypadku

Zderzenie na S7 w miejscowości Zgorzała
Korek po zderzeniu na S7 w Zgorzale
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Trasa S7 w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana po zderzeniu dwóch samochodów w miejscowości Zgorzała pod Piasecznem. Jedna osoba została ranna.

Do zdarzenia doszło na trasie S7 w miejscowości Zgorzała.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 15.08. Na miejsce skierowano 4 zastępy. - Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Podróżowali nimi wyłącznie kierowcy. Jedna osoba została poszkodowana. Znajduje się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Trafi do szpitala. Drugi z kierowców nie potrzebował pomocy medycznej - poinformował mł. bryg. Łukasz Darmofalski ze straży pożarnej w Piasecznie.

Trasa S7 w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Utworzył się korek, według map Google ma ponad pięć kilometrów długości.

Przeczytaj także: Zepsuty autobus i zderzenie trzech aut. Korek na S8

Klatka kluczowa-100238
Korki na S8 po kolizji z udziałem ciężarówki
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Czytaj także:
Akt oskarżenia przeciwko hodowcy indyków (zdj. ilustracyjne)
Odchody i osady z oczyszczalni składowane przy fermie. Akt oskarżenia przeciwko hodowcy indyków
Okolice
Zderzenie w Dolinie Służewieckiej
Zderzenie z miejskim autobusem
Ursynów
Atak pseudokibiców na trasie S8
Atak pseudokibiców na S8. Auta zajechały drogę autokarom, kierowcy z zarzutami
Okolice
Odszedł pies ratowniczy Arrow
"Bohater na czterech łapach" nie żyje
Katarzyna Kędra
Odpowie za próbę zabójstwa (zdj. ilustracyjne)
"Na miejscu zastali dwóch pokrwawionych mężczyzn"
Bielany
Poszukiwania wędkarza w powiecie zwoleńskim
Pijanego wędkarza szukało 50 strażaków i policjantów
Okolice
Zderzenie aut w alei Krakowskiej
"Samochód przewozu osób nie ustąpił pierwszeństwa"
Włochy
Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Wojskowy dron awaryjnie lądował na prywatnej posesji
Okolice
Korek na trasie S8
Zepsuty autobus i zderzenie trzech aut. Korek na S8
Żoliborz
37-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa został aresztowany
Odpowie za brutalny atak nożem
Mokotów
Torby z narkotykami przechowywał na balkonie
Trzy kilogramy narkotyków na balkonie
Wola
Zatrzymano pięć osób
Próbowali zmusić dewelopera, by przepisał na nich działkę wartą miliony
Śródmieście
Ktoś zbudował szałas z samosiewu sosen
Pościnał wierzchołki młodych sosen na szałas
Okolice
Kierowca wjechał w słup
Wjechał w słup, w jego aucie policjanci znaleźli narkotyki
Okolice
Szykuje się buspas z Łomianek do Warszawy
"Zielone światło" dla buspasa między Warszawą a Łomiankami
Dariusz Gałązka
Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety w wykopie na podwórku. 45-latek usłyszał zarzut zabójstwa
Okolice
Mężczyzna zgłosił kradzież i został zatrzymany
Zgłosił kradzież auta, został zatrzymany
Okolice
Wieczorny zator przy wyjeździe z Galerii Młociny
Doraźne zmiany, by nie powtórzył się paraliż. Mieszkańcy: nie naszym kosztem
Dariusz Gałązka
Korki na S8
Awaria wywrotki, ogromne korki na S8
Żoliborz
Policjanci obezwładnili i zatrzymali nożowniczkę
"Rzuć to!" Miała nóż, nie reagowała na polecenia. Tak wyglądało zatrzymanie
Okolice
Lotnisko Chopina w Warszawie
Z Miami prosto do aresztu
Włochy
Utrudnienia na stacji Warszawa Międzylesie
Uszkodzili trakcję kolejową podczas wycinki drzew
Okolice
Pożar instalacji w szkole na Targówku
Pożar instalacji w szkole. Ponad 400 osób ewakuowanych
Targówek
Moment kradzieży uchwycił monitoring
Zaszedł seniorkę od tyłu, brutalnie szarpał, by wyrwać torebkę. Nagranie
Praga Północ
Dachowanie w miejscowości Kury
Dachowanie zakończył w rowie
Okolice
Zderzenie na S7
Trzy auta rozbite na S7
Włochy
Korek na ulicy Pułkowej
Burmistrz spotka się z prezydentem, a mieszkańcy chcą zablokować drogę
Okolice
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Trudny poranek na S8. Zderzenie czterech aut
Okolice
Parafia św. Faustyny w Warszawie
Zarabiał 350 tysięcy złotych miesięcznie, wpłacił fikcyjną darowiznę, by zaoszczędzić na podatku
Sebastian Klauziński
Uczestnicy Marszu dla Zwierząt
"Wielki Marsz dla Zwierząt" na ulicach Warszawy
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki