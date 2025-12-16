Trasa S7 zablokowana po wypadku

Do zdarzenia doszło na trasie S7 w miejscowości Zgorzała.
Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 15.08. Na miejsce skierowano 4 zastępy. - Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Podróżowali nimi wyłącznie kierowcy. Jedna osoba została poszkodowana. Znajduje się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Trafi do szpitala. Drugi z kierowców nie potrzebował pomocy medycznej - poinformował mł. bryg. Łukasz Darmofalski ze straży pożarnej w Piasecznie.
Trasa S7 w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Utworzył się korek, według map Google ma ponad pięć kilometrów długości.
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl