Zderzenie auta z ciągnikiem, w szpitalu zmarła sześcioletnia dziewczynka

Wypadek w miejscowości Żebry-Idźki Źródło: KPP Przasnysz

Do wypadku doszło 17 września około godziny 16 w miejscowości Żebry-Idźki, na drodze wojewódzkiej nr 544. Brały w nim udział samochód osobowy i ciągnik rolniczy.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego, kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen Passat, 31-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego, wykonywał manewr wyprzedzania. Zderzył się z kierującym ciągnikiem rolniczym marki Ursus, 43-letnim mieszkańcem powiatu przasnyskiego, który skręcał w lewo, w drogę polną" - poinformowała w komunikacie asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Dachował i uderzył w drzewo

Jak opisała, na skutek zderzenia volkswagen zjechał do przydrożnego rowu, dachował i uderzył w drzewo. W aucie, oprócz kierującego, podróżowało troje pasażerów: 33-letnia kobieta oraz dwoje dzieci w wieku dwóch i sześciu lat.

"Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. W wyniku wypadku obrażeń doznało sześcioletnie dziecko, które zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" - podała Cichocka.

Przeprowadzono oględziny miejsca wypadku, zabezpieczono ślady oraz oba pojazdy biorące w nim udział. Przesłuchano też świadków.

Śmierć sześciolatki i śledztwo prokuratury

24 września prokurator rejonowy w Przasnyszu wszczął śledztwo w sprawie w wypadku. Stało się to po tym, jak w szpitalu w Olsztynie - mimo wysiłków lekarzy - zmarła sześcioletnia pasażerka volkswagena.

Została przeprowadzona sekcja. "Przyczyną śmierci dziecka były rozległe urazy głowy" - przekazała w komunikacie Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

W ramach śledztwa zasięgnięto opinii biegłego z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego, by stwierdzić, czy stan techniczny ciągnika oraz samochodu osobowego miały wpływ na zaistnienie wypadku. Prokuratura powoła też biegłego z zakresu ruchu drogowego w celu wykonania rekonstrukcji przebiegu wypadku.

