Zderzyła się z wojskową ciężarówką. Poszkodowanym pomogli żołnierze

Do zdarzenia doszło około godziny 5.30. Jak wstępnie ustalili policjanci, 22-letnia kierująca pojazdem marki BMW, mieszkanka powiatu płońskiego, najprawdopodobniej podczas wykonywania manewru wyprzedzania ciężarówki marki Jelcz, zawadziła o jej przód. W wyniku tego bmw wpadło w poślizg, zjechało do przydrożnego rowu i przewróciło się na bok.
Poszkodowanym pomocy udzielali żołnierze
- Natychmiast po zdarzeniu pomocy poszkodowanym udzielili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy podróżowali wojskowym pojazdem. Jelczem poruszało się w sumie 17 żołnierzy – kierowca i 16 pasażerów. Żadnemu z nich nic się nie stało. Na skutek wypadku ranna została 52-letnia pasażerka bmw, również mieszkanka powiatu płońskiego. Kobieta trafiła do szpitala - przekazała rzeczniczka płońskiej policji nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska.
Badania stanu trzeźwości wykazały, że zarówno 22-letnia kierująca bmw, jak i żołnierz kierujący pojazdem wojskowym byli trzeźwi.
Na miejscu pracowali policjanci, którzy wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku będą teraz wyjaśniane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Płońsku