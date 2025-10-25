Zderzyła się z wojskową ciężarówką. Poszkodowanym pomogli żołnierze

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło około godziny 5.30. Jak wstępnie ustalili policjanci, 22-letnia kierująca pojazdem marki BMW, mieszkanka powiatu płońskiego, najprawdopodobniej podczas wykonywania manewru wyprzedzania ciężarówki marki Jelcz, zawadziła o jej przód. W wyniku tego bmw wpadło w poślizg, zjechało do przydrożnego rowu i przewróciło się na bok.

Poszkodowanym pomocy udzielali żołnierze

- Natychmiast po zdarzeniu pomocy poszkodowanym udzielili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy podróżowali wojskowym pojazdem. Jelczem poruszało się w sumie 17 żołnierzy – kierowca i 16 pasażerów. Żadnemu z nich nic się nie stało. Na skutek wypadku ranna została 52-letnia pasażerka bmw, również mieszkanka powiatu płońskiego. Kobieta trafiła do szpitala - przekazała rzeczniczka płońskiej policji nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska.

Zderzenie z wojskową ciężarówką Źródło: KPP w Płońsku

Badania stanu trzeźwości wykazały, że zarówno 22-letnia kierująca bmw, jak i żołnierz kierujący pojazdem wojskowym byli trzeźwi.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku będą teraz wyjaśniane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Zderzenie z wojskową ciężarówką Źródło: KPP w Płońsku