Zderzyła się z wojskową ciężarówką. Poszkodowanym pomogli żołnierze

Zderzenie z wojskową ciężarówką
Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Maps
W sobotę wczesnym rankiem doszło do wypadku na drodze krajowej numer 62 w miejscowości Zarębin (Mazowieckie). Kierująca bmw zderzyła się z wojskową ciężarówką. Ranna została 52-letnia pasażerka z auta osobowego.

Do zdarzenia doszło około godziny 5.30. Jak wstępnie ustalili policjanci, 22-letnia kierująca pojazdem marki BMW, mieszkanka powiatu płońskiego, najprawdopodobniej podczas wykonywania manewru wyprzedzania ciężarówki marki Jelcz, zawadziła o jej przód. W wyniku tego bmw wpadło w poślizg, zjechało do przydrożnego rowu i przewróciło się na bok.

Poszkodowanym pomocy udzielali żołnierze

- Natychmiast po zdarzeniu pomocy poszkodowanym udzielili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy podróżowali wojskowym pojazdem. Jelczem poruszało się w sumie 17 żołnierzy – kierowca i 16 pasażerów. Żadnemu z nich nic się nie stało. Na skutek wypadku ranna została 52-letnia pasażerka bmw, również mieszkanka powiatu płońskiego. Kobieta trafiła do szpitala - przekazała rzeczniczka płońskiej policji nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska.

Zderzenie z wojskową ciężarówką
Zderzenie z wojskową ciężarówką
Źródło: KPP w Płońsku

Badania stanu trzeźwości wykazały, że zarówno 22-letnia kierująca bmw, jak i żołnierz kierujący pojazdem wojskowym byli trzeźwi.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku będą teraz wyjaśniane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Zderzenie z wojskową ciężarówką
Zderzenie z wojskową ciężarówką
Źródło: KPP w Płońsku

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Płońsku

