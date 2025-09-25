Logo TVN Warszawa
Tak skupił się na rozmowie, że nie zauważył sygnałów policjanta

Kierowca tak bardzo skupił się na rozmowie, że nie zauważył policjanta, który dawał mu sygnały do odłożenia telefonu. Kosztowało go to 500 złotych, a na jego konto trafiło 12 punktów karnych.

Według policjantów korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu to jedno z najczęstszych i najgroźniejszych wykroczeń na drogach.

"Kierowca zajęty rozmową telefoniczną nie koncentruje się na tym, co dzieje się wokół niego, a sekunda nieuwagi może niestety prowadzić do tragedii. Oderwanie wzroku i myśli od jezdni oznacza wolniejszą reakcję na nagłe zdarzenia, gorszą kontrolę nad pojazdem i realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu" - podkreślają.

Bez świateł i z telefonem w dłoni

Tak właśnie było w Żabieńcu. Policjant drogówki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, jadąc droga krajową numer 79, zauważył kierującego autem dostawczym, który poruszał się bez włączonych świateł, a także rozmawiał przez telefon w trakcie jazdy.

- Funkcjonariusz dał mu wyraźny sygnały, by włączył światła i odłożył urządzenie. Niestety, 43-latek był tak pochłonięty rozmową, że nie zauważył ani policjanta, ani dawanych mu znaków. Sytuacja nie mogła zakończyć się inaczej niż konsekwencjami w postaci mandatu w wysokości 500 złotych oraz 12 punktami karnymi, które zostały dopisane do indywidualnego konta kierującego - poinformowała w komunikacie rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Przepis dotyczy każdego pojazdu

Policja przypomina, że zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym "kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku".

- Przepis ten dotyczy kierującego każdym pojazdem, niezależnie od tego czy jest to samochód, motocykl, motorower, rower, ciągnik rolniczy czy pojazd zaprzęgowy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko sama rozmowa przez telefon jest zabroniona, ale także korzystanie z jakiejkolwiek innej funkcji telefonu wymagającej trzymania go w ręku - zaznaczyła podkomisarz Gąsowska.

Policjantka dodała, że konieczne jest wyposażenie pojazdu w zestaw głośnomówiący lub zastosowanie innych urządzeń dzięki, którym nie ma potrzeby trzymania telefonu w ręku.

Praga Południe

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

Policja
