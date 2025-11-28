Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje

Czołowe zderzenie pod Wyszogrodem Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku

Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Monika Jakubowska poinformowała, że do wypadku na drodze krajowej nr 50 pod Wyszogrodem doszło w piątek, gdy - jak wynika ze wstępnych ustaleń - kierująca dacią 51-latka, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z ciężarowym volvo.

Jedna osoba nie żyje

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo podjętej reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować - przekazała podkom. Jakubowska. Zaznaczyła, że trasa w miejscu, gdzie doszło do wypadku, jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia w ruchu pojazdów mogą tam potrwać co najmniej do godz. 18.

Dokładne okoliczności, w jakich doszło do zderzenia obu pojazdów, są wyjaśniane.

W związku z wypadkiem na drodze krajowej nr 50 policja zaleca objazdy przez Małą Wieś lub ul. Zamieście w Wyszogrodzie oraz apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia.