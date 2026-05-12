Dachował w rowie, w aucie było sześć osób

Przed godziną 19 policjanci z Ostrowi Mazowieckiej otrzymali zgłoszenie o wypadku z udziałem samochodu osobowego na trasie S8 w Nagoszewie.

"Kierujący Volkswagenem Golfem 26-letni obywatel Kolumbii, mieszkaniec powiatu sokołowskiego, prawdopodobnie podczas wyprzedzania stracił panowanie nad autem i dachował w przydrożnym rowie. Autem zarejestrowanym na pięć osób, podróżowało sześć. Wszyscy to obywatele Kolumbii w wieku od 22 do 27 lat, mieszkający w powiatach ostrowskim oraz sokołowskim" - przekazuje w komunikacie asp. Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej.

W aucie było sześć osób Źródło zdjęcia: Policja Ostrów Mazowiecka

Dwóch pasażerów, w wieku 22 i 26 lat, zostało przetransportowanych karetką do szpitala.

"Liczba miejsc w dowodzie nie jest tylko formalnością"

Wyjaśnianiem wszystkich okoliczności wypadku zajmują się ostrowscy policjanci z wydziału kryminalnego. Kierowcy grożą mandaty za spowodowanie wypadku i przewożenie dodatkowej osoby. Sprawa może też trafić do sądu.

Przewożenie większej liczby pasażerów niż wskazuje adnotacja w dowodzie rejestracyjnym auta, to wykroczenie mogące skończyć się poważnymi konsekwencjami. Kierowca naraża siebie oraz przewożone osoby na realne niebezpieczeństwo. Liczba miejsc wpisana w dowodzie rejestracyjnym nie jest tylko formalnością lecz granicą wyznaczoną dla bezpieczeństwa wszystkich podróżujących (m.in poprzez ograniczoną liczbę pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych). przypomina policja

Przewożenie większej liczby osób niż wpisana w dowodzie rejestracyjnym grozi mandatem w wysokości 300 złotych za każdą nadmiarową osobę (maksymalnie do trzech tysięcy złotych). Kierowca może też stracić prawo jazdy na trzy miesiące, jeśli przewozi więcej niż trzy osoby ponad limit.

