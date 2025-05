Przyznał się do zabicia psa Źródło: KPP w Wołominie

Prokuratura Rejonowa w Wołominie przedstawiła 67-letniemu mężczyźnie zarzut zabicia psa. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, mieszkańcowi powiatu wołomińskiego grozi do trzech lat więzienia.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji zatrzymali mieszkańca powiatu podejrzanego o zabicie swojego psa.

"Mężczyzna przyznał się do winy i wyjaśnił, że do zdarzenia doszło przypadkiem. Jak twierdzi 67-latek, stojąc na balkonie oddał on strzał z broni czarnoprochowej w postaci rewolweru w stronę psiej budy, stojącej na jego posesji. W wyniku jego zachowania zginął pies" - przekazała w komunikacie wołomińska policja.

Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia czynu z art. 35 ustęp 1 ustawy o ochronie zwierząt, który mówi, że "kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów (...) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Prokuratura Rejonowa w Wołominie zastosowała wobec mężczyzny policyjny dozór.

