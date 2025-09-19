Tragiczny wypadek pod Warszawą. Nie żyje kobieta

Śmiertelny wypadek pod Warszawą Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do śmiertelnego wypadku doszło w piątek około godz. 10 na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Zawiszyn w powiecie wołomińskim.

Nie żyje kobieta

- Do zdarzenia doszło, gdy kierujący czterokołowcem, podczas włączania się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, na skutek czego nastąpiło zderzenie - wyjaśnia w rozmowie z nami mł. asp. Olga Pińkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. - Na miejscu pojawiły się dwie karetki pogotowia. Niestety ranna kobieta, pasażerka auta osobowego, zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia bocznego mikrosamochodu marki Aixam z busem marki Fiat. Do szpitala trafiło małżeństwo podróżujące pojazdem osobowym, w tym kobieta, która zmarła w szpitalu. Kierujący busem nie odniósł obrażeń.

Śmiertelny wypadek pod Warszawą Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

- Będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające przebieg zdarzenia - dodaje policjantka.

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz policja pod nadzorem prokuratora. W czasie działań służb droga była nieprzejezdna, występowały utrudnienia w ruchu. Jak podaje policja, obecnie ruch odbywa się już płynnie.