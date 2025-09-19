Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Tragiczny wypadek pod Warszawą. Nie żyje kobieta

Śmiertelny wypadek pod Warszawą
Śmiertelny wypadek pod Warszawą
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Tragiczny wypadek w powiecie wołomińskim koło Warszawy. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów poszkodowane zostały dwie osoby, jedna zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Do śmiertelnego wypadku doszło w piątek około godz. 10 na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Zawiszyn w powiecie wołomińskim.

Nie żyje kobieta

- Do zdarzenia doszło, gdy kierujący czterokołowcem, podczas włączania się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, na skutek czego nastąpiło zderzenie - wyjaśnia w rozmowie z nami mł. asp. Olga Pińkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. - Na miejscu pojawiły się dwie karetki pogotowia. Niestety ranna kobieta, pasażerka auta osobowego, zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia bocznego mikrosamochodu marki Aixam z busem marki Fiat. Do szpitala trafiło małżeństwo podróżujące pojazdem osobowym, w tym kobieta, która zmarła w szpitalu. Kierujący busem nie odniósł obrażeń.

Śmiertelny wypadek pod Warszawą
Śmiertelny wypadek pod Warszawą
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

- Będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające przebieg zdarzenia - dodaje policjantka.

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz policja pod nadzorem prokuratora. W czasie działań służb droga była nieprzejezdna, występowały utrudnienia w ruchu. Jak podaje policja, obecnie ruch odbywa się już płynnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwaj nie żyją, trzej w ciężkim stanie. "Z jednej szkoły, w zasadzie dzieci"

Dwaj nie żyją, trzej w ciężkim stanie. "Z jednej szkoły, w zasadzie dzieci"

TVN24
Zawracali w tunelu. Wstrzymali ruch, słono za to zapłacą. Nagranie

Zawracali w tunelu. Wstrzymali ruch, słono za to zapłacą. Nagranie

TVN24

Autorka/Autor: ag/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Udostępnij:
TAGI:
WypadekStraż pożarnaPolicja
Czytaj także:
Warszawa. Groził byłemu pracodawcy spaleniem i żądał pieniędzy
Groził byłemu pracodawcy spaleniem i żądał pieniędzy
Wola
Mieszkańcy mają dość całodobowych sklepów z alkoholem
Radni w Warszawie nie chcieli nocnej prohibicji, w sąsiednim mieście przeszła niemal jednogłośnie
Okolice
Mazowieckie. Zaatakował psa siekierą
Kilkukrotnie uderzył siekierą psa. Zwierzę nie przeżyło. Są zarzuty
Okolice
Warszawa. Weekendowe zmiany w ruchu
Biegacze, rowerzyści i koncerty Sanah. Będą spore utrudnienia w ruchu
Papuga w restauracji
Papuga usiadła na ramieniu jednego z gości restauracji i nie chciała odlecieć
Akcja Ostatniego Pokolenia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Zniszczyli zdjęcie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, będzie wisiało pomazane
Pożar kombajnu na polu kukurydzy
Kombajn płonął na polu kukurydzy. Strażacy przyjeżdżali dwa razy
Okolice
Dariusz Walichnowski
Będzie zmiana na stanowisku komendanta stołecznej policji
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Radni przeciw nocnej prohibicji. "To tak, jakby bronić trucizny, która powoli zabija"
Piaseczno. Policja zatrzymała motocyklistę
Tablicę rejestracyjną kupił, kierował motocyklem mimo sądowego zakazu 
Okolice
Warszawa. Zmiany w ruchu
Rusza przebudowa skrzyżowania przy wolskim ratuszu. Tydzień bez tramwajów
Wola
Warszawa. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 17 cudzoziemców
Straż Graniczna zatrzymała 17 cudzoziemców pracujących w piekarni
Okolice
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Pilotaż zamiast zakazu sprzedaży alkoholu, awantura i rezygnacja wiceprezydenta
Chciał popisać się przed pasażerką i wylądował w rowie
Porsche w rowie, bo kierowca "chciał popisać się przed pasażerką"
Ursynów
Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu
Najpierw miała pożyczać pieniądze od uczniów, później zlecić pobicie jednego z nich
Okolice
Jacek Wiśnicki
"Jak jakieś gry partyjne mogą prowadzić do takich żenujących spektakli"
Marcin Kierwiński w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Kierwiński o głosowaniu w sprawie prohibicji: jestem w kontakcie z Trzaskowskim 
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Co się wydarzyło na Radzie Warszawy? Padły argumenty o Jaruzelskim i Ku Klux Klanie
Praga Północ
Wypadek na A2, utrudnienia w ruchu
Groźny wpadek na A2, zderzyły się cztery auta
Okolice
Mieli okradać luksusowe wille, zostali aresztowani
Ruszyli na hasło "atak, atak, atak!". Zatrzymania
Okolice
Karetki przed SOR-em (zdj. ilustracyjne)
Ekspertka: jedna trzecia pacjentów SOR-ów trafia tam po alkoholu
Policjanci zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę tira
Tir już zjeżdżał w bariery. Kierowca był kompletnie pijany
Okolice
Próba przed spektaklem "Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie"
Z rozmachem o odbudowie Warszawy. "To rzecz o zwycięstwie"
Piotr Bakalarski
Światło w niebie, Warszawa
Tajemnicze punkty świetlne na warszawskim niebie
40-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Rzucił kamieniem w witrynę sklepową, "bo się zdenerwował". Zostanie deportowany
Okolice
Ostatnie Pokolenie w MSN
Aktywiści zniszczyli zdjęcie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. "Nie będziemy eksponatem"
Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk
Wzruszający pogrzeb Katarzyny Stoparczyk
TVN24
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Stanął w obronie koleżanek, został brutalnie pobity i zmarł
WKD informuje o zmianach w zakupie biletów (zdj. ilustracyjne)
Wstrzymują sprzedaż biletów WKD w stacjonarnych automatach
Okolice
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Socrealistyczny budynek na Muranowie odzyskuje dawne kolory
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki