Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Gość pana młodego śmiertelnie pobity na poprawinach. Podejrzanym piłkarz amator

shutterstock_2561340557
Do zdarzenia doszło w Wierzbicy
Źródło: Google Earth
Tragiczny finał wesela w Wierzbicy (Mazowieckie). Podczas poprawin doszło do kłótni pomiędzy dwoma mężczyznami. Jeden z nich został dotkliwie pobity. Zmarł w drodze do szpitala. Prokuratura postawiła zarzut 30-latkowi.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w remizie strażackiej w Wierzbicy (okolice Radomia), gdzie odbywały się poprawiny po weselu. Jak ustaliliśmy, w trakcie imprezy pomiędzy dwoma jej uczestnikami 30-latkiem i 40-latkiem doszło do sprzeczki. Obaj mężczyźni wyszli z budynku. Starszy mężczyzna został brutalnie pobity. W wyniku poniesionych obrażeń zmarł w drodze do szpitala.

Jak usłyszeliśmy w prokuraturze, bezpośrednią przyczyną zgonu było pęknięcie jelita cienkiego i krwotok w jamie brzusznej.

- Podejrzany mężczyzna, w wieku 30 lat, usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego, w następstwie którego doszło do niezwłocznego zgonu. Jest to przestępstwo z artykułu 156 paragraf 1, punkt 2 oraz paragraf 3 Kodeksu karnego. To przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż pięć lat albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl prokurator Janusz Kaczmarek z Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu.

Prokuratura złożyła wniosek o areszt

Prokurator Kaczmarek zastrzegł, że postępowanie jest na wstępnym etapie.

- Prokuratura przesłuchuje świadków. Z uwagi na to, że wielu z nich przybyło na uroczystość z różnych rejonów Polski, ich przesłuchanie odbywa się w drodze pomocy prawnej. Konieczne jest też pozyskanie ekspertyz z zakresu badań biologicznych - wyjaśnił prokurator. Prokuratura wystąpiła też z wnioskiem tymczasowy areszt podejrzanego. Posiedzenie przed Sądem Rejonowym w Szydłowcu odbędzie się w środę.

Podejrzany to 30-letni piłkarz amator

Jak ustaliliśmy, podejrzanym o śmiertelne pobicie jest 30-letni zawodnik lokalnej, amatorskiej drużyny piłkarskiej. Natomiast pobity mężczyzna był członkiem rodziny pana młodego.

Pierwszy informację o zdarzeniu podał lokalny portal cozadzien.pl.

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaProkuraturaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Wypadek hulajnogisty
Wjechał hulajnogą wprost pod rozpędzony samochód. Nagranie
Bemowo
Narkotyki znalezione przy 21-latku
Pościg za dilerem. Narkotyki trzymał w pudełeczkach po zabawkach
Praga Północ
33-latek został zatrzymany
Stanął w obronie przechodniów. Został pobity, stracił wzrok w jednym oku
Wola
Policjanci zatrzymali do kontroli nastolatka na hulajnodze
14-latek na hulajnodze. Bez karty rowerowej, z promilami
Okolice
"Pianoforte" reż. Jakub Piątek
Czterech Polaków zakwalifikowało się do drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Całodobowy sklep monopolowy
Radni Pragi Północ zaopiniowali projekt nocnej prohibicji
Praga Północ
Droga zasypana odpadami
Tony odpadów wyrzucone na drogi. Dwóch zatrzymanych. "Przyznali się"
Okolice
Dziki w Warszawie
Locha z młodymi przy ruchliwej arterii
Mokotów
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Kręcą "Lalkę". Na dwa tygodnie zamkną Krakowskie Przedmieście
Śródmieście
Politechnika Warszawska
Przyjęli go na studia, nie uruchomili kierunku
Alicja Glinianowicz
Kierowca stracił mustanga
Policja dostanie sportowego mustanga
Okolice
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Udusił kolegę podczas imprezy
Okolice
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie w Warszawie nie wolno zbierać grzybów?
Okolice
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów w wyborach, prokuratorskie zarzuty dla 9 osób
Okolice
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził pasażerkę w bagażniku
Pod wpływem narkotyków, z sądowymi zakazami, przewoził pasażerkę w bagażniku
Praga Północ
Wypadek z udziałem autobusu miejskiego na Grochowie
Kobieta potrącona przez autobus na przejściu dla pieszych
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Długa Kościelna
Czołowe zderzenie pod Warszawą, dwie osoby ranne
Okolice
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Wagon pomiarowy na wyremontowanych torach. Tramwaje wracają na Ochotę
Ochota
Wypadek i utrudnienia na trasie S8
Wjechał w bariery, utrudnienia na wjeździe do Warszawy
Okolice
Odpowie za kradzież sprzed lat
Odpowie za kradzież sprzed lat. Bo zgubił rękawiczkę
Okolice
Kierowca wpadł podczas kontroli (zdj. ilustracyjne)
Wpadł na prędkości, nie miał prawa jazdy, jechał po alkoholu
Okolice
Rowerzystka potrącona przez tramwaj
Tramwaj potrącił rowerzystkę. "Liczne obrażenia"
Targówek
Rodzina sajmiri wiewiórczych
Złodziejka urodziła młode. Nazywają je "trupimi główkami"
Praga Północ
Wypadek w miejscowości Sitne
Po zderzeniu z drzewem kierowca był zakleszczony w aucie
Okolice
Trzy auta zostały rozbite
Jeden manewr, trzy rozbite auta. Nagranie z S2
Włochy
Edukacja zdrowotna
Mnóstwo uczniów wypisanych z edukacji zdrowotnej. Dane
Śródmieście
Kontrole przewozu osób (zdj. ilustracyjne)
Bez licencji, prawa jazdy, niektórzy poszukiwani. Tak wożą pasażerów
Śródmieście
Stacja Modlin Lotnisko na wizualizacji
Ważna decyzja w sprawie pociągu do lotniska w Modlinie
Dariusz Gałązka
Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Omijają zamknięty szlaban i jadą przez chroniony las. Szokujące nagrania
Okolice
Funkcjonariusze prowadzą czynności z cudzoziemcem
Muszą wyjechać z Polski. Jeden z nich nie wróci przez najbliższe pięć lat
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki