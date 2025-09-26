80-latka zginęła na przejściu dla pieszych

Tragiczny wypadek w Węgrowie na ulicy Bohaterów Warszawy (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Policja

Do tragicznego zdarzenia drogowego doszło we wtorek, 23 września, kilka minut przed godziną 13 w Węgrowie na ulicy Bohaterów Warszawy. "Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 20-letni kierujący audi nie ustąpił pierwszeństwa 80-letniej pieszej, która znajdowała się na oznakowanym przejściu dla pieszych. Pomimo podjętej reanimacji życia kobiety nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Pobrano od niego krew do badań na obecność środków odurzających. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy" - opisuje asp. Monika Księżopolska z policji w Węgrowie

20-latek trafił do policyjnego aresztu, a audi zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu. Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, wykonując oględziny i zabezpieczając ślady.

20-latkowi przestawiono zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór.