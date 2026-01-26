Naczepa ciężarówki w rowie. Trudne warunki na mazowieckich drogach

Wędrówka opadów marznących nad Polską i opady w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

W poniedziałek przed południem Mazowiecka Policja ostrzegła kierowców przed trudnymi warunkami na S7, gdzie występuje gołoledź. "Trasa S7 w kierunku Gdańska - na wysokości Strzegowa zablokowany pas ruchu z powodu zdarzenia drogowego" - podali policjanci.

- Kierowca pojazdu ciężarowego, obywatel Indii, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu - mówi nam asp. szt. Anna Pawłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Po zdarzeniu jeden pas ruchu był zablokowany. Około godz. 12. ciężarówka została usunięta, a droga odblokowana.

Trudne warunki na drodze pod Warszawą Źródło: Policja Mazowiecka

Utrudnienia występują na wysokości miejscowości Kuklin, w okolicach Mławy. Tam zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy.

- W obydwu przypadkach ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowcy nie dostosowali prędkości do trudnych warunków pogodowych. Na drogach występuje gołoledź. Jest bardzo ślisko - dodała policjantka.

W zdarzeniach nikt nie ucierpiał. "Zachowajcie ostrożność i dostosujcie prędkość do panujących warunków" - zaapelowały służby.

Zdarzenie drogowe i zablokowana droga w okolicach Mławy Źródło: Policja Mława

Alert IMGW dla Mazowsza, lista powiatów

Ostrzeżenia przed marznącym deszczem pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali wydał w poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach: mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, ponadto w warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim, podlaskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim.

W powyższych regionach prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Najintensywniejsze opady wystąpią w drugiej połowie nocy z niedzieli na poniedziałek i rano.

Natomiast ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia wydano w województwach: mazowieckim, poza powiatami objętymi alarmami drugiego stopnia i powiatami na krańcach południowych; łódzkim, lubelskim.

Prognozowane są tam okresami słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

⚠️ Uwaga! Komunikat meteorologiczny #IMGW🌧️ Opady marznące

➡️ Lokalnie możliwy marznący deszcz i mżawka - gołoledź

➡️ W wielu miejscach nadal zalega warstwa lodu

⚠️ Ślisko na drogach i chodnikach⏰ Do 13:00

⚠️ Uwaga! Komunikat meteorologiczny #IMGW🌧️ Opady marznące

➡️ Lokalnie możliwy marznący deszcz i mżawka - gołoledź

➡️ W wielu miejscach nadal zalega warstwa lodu

⚠️ Ślisko na drogach i chodnikach⏰ Do 13:00

W Warszawie słabe opady marznącej mżawki z deszczem możliwe będą do około godz. 12, a do ok. godz. 16 może wystąpić okresowy deszcz czy mżawka. Wieczorem ma przestać padać, ale wystąpi duże ryzyko mgły, po zachodzie słońca - marznącej. Więcej na tvnmeteo.pl>>>

Odwołali lekcje z powodu pogody

Poranek przywitał mieszkańców zachodniej Polski gołoledzią. Na ulicach i chodnikach w Poznaniu było bardzo niebezpieczne. W Wielkopolsce odnotowano ponad 200 kolizji drogowych. Bardzo trudne warunki są także w województwach zachodniopomorskim i lubuskim.

W związku z marznącymi opadami deszczu odwołano zajęciach w przedszkolach i szkołach w niektórych miastach i gminach.