Wypadek na torach pod Warszawą. Opóźnienia pociągów

Jak podały PKP Polskie Linie Kolejowe, ruch pociągów między stacjami Wołomin-Tłuszcz odbywa się obecnie po jednym torze.

Zdarzenie miało miejsce w czwartek o godz. 09:50 na przejeździe na stacji Jasienica Mazowiecka. Przewoźnik poinformował, że "na tor wtargnęła osoba postronna pod pociąg Intercity relacji Łódź Fabryczna-Białystok".

"Urządzenia na przejeździe – sygnalizacja świetlna i półrogatki działały sprawnie. Na miejscu pracują służby, które wyjaśnią okoliczności zdarzenia" - wskazała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Opóźnienia pociągów wynoszą około 20 minut.