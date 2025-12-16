Wojskowy dron spadł na prywatną posesję

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w miejscowości Lekowo w powiecie ciechanowskim. Lokalny tygodnik "Czas Ciechanowa" ustalił nieoficjalnie, że na jedną z prywatnych posesji spadł najprawdopodobniej mały dron rozpoznawczy, wykorzystywany do ćwiczeń przez polskich żołnierzy.
Do sprawy odniósł się we wtorek rano minister spraw wewnętrznych i administracji.
"To był nasz dron"
- To był nasz dron. Wykorzystywany przez nasze wojsko. To nie jest żadne wydarzenie takie, że obce drony wleciały na terytorium Polski - powiedział Marcin Kierwński w rozmowie z RMF FM. Jak zapewnił, "możemy czuć się bezpieczni".
Szef resortu spraw wewnętrznych zastrzegł, że "różnego rodzaju prowokacje z tak zwanymi dronami wabikami, które będą przekraczały naszą granicę, będą się jeszcze pojawiać". - One się raz na kilka tygodni pojawiają - przyznał Kierwiński.
