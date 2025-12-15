Logo TVN Warszawa
Okolice

Uszkodzona trakcja podczas wycinki drzew, odwołane i opóźnione pociągi

Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
W pobliżu przystanku Warszawa Międzylesie doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Szybka Kolej Miejska informuje o opóźnieniach w kursowaniu pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyjaśniły, że do uszkodzenia trakcji doszło podczas wycinki drzew.

"Z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej nad jednym z torów w pobliżu przystanku Warszawa Międzylesie, na odcinku Warszawa Falenica - Warszawa Wawer występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników" - podaje SKM w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

Jak dodano, w związku z tym, pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut.

Odwołane i opóźnione pociągi

"Ponadto, pociąg SKM linii S1: - nr 99240/1 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 14:29) do stacji Otwock został odwołany w całej relacji, - nr 99242/3 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 14:59) do stacji Otwock został odwołany na odcinku Warszawa Zachodnia - Otwock, - nr 99348/9 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 16:29) do stacji Pruszków został odwołany na odcinku Otwock - Warszawa Zachodnia." - podsumowuje przewoźnik.

Wypadek podczas wycinki drzew

O tym, co dokładnie się stało, informują z kolei w komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. "Między stacjami Warszawa Wawer i Warszawa Falenica pociągi kursują tylko po jednym torze. Dziś około godziny 12:45, podczas wycinki drzew, został uszkodzony słup trakcyjny i przechylił się nad tor. Na miejscu pracują ekipy techniczne, które usuwają awarię. Oczekujemy od wykonawcy prac zgodnych z zasadami bezpieczeństwa. Pociągi mogą mieć opóźnienia do około 20 minut" - podaje Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na miejsce pojechał reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Ludzie czekają na pociąg, narzekają na komunikowanie utrudnień. Samej usterki nie widać w okolicy - ocenia. Dodaje, że pociągów nie widać.

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz twierdzi z kolei, że w okolicy stacji PKP Miedzeszyn na tej samej linii odbywa się ten sam remont, czyli przygotowania do przebudowy całego odcinka.

O utrudnieniach informuje także Zarząd Transportu Miejskiego. "Z przyczyn technicznych występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 oraz KM linii R7. Możliwe opóźnieniaodwołania oraz kursy skrócone pociągów" - przestrzega pasażerów.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

